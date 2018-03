Měl bych si vytetovat KDU-ČSL na čelo, navrhl Bělobrádek v Aréně Jaromíra Soukupa

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát pozval do pořadu Aréna Jaromíra Soukupa hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka z hnutí ANO, šéfa Pirátů Ivana Bartoše a prvního muže KDU-ČSL Pavla Bělobrádka. V pořadu se probírala aktuální témata, která hýbou politickou scénou.

Hned v úvodu úterního dílu se rozjela debata, která se týkala sociálních sítí. Moderátor Jaromír Soukup se svých hostů ptal, jak jsou na tom s nimi oni. "Používám sociální sítě poměrně aktivně," vyjádřil se za KDU-ČSL Bělobrádek s čímž souhlasili i ostatní. "Myslím si, že je pro lidi důležité, když ten politik vystupuje sám za sebe," doplnil Bartoš, který dodal, že je tak lidem mnohem blíž.

"Myslíte si, že díky sociálním sítím budeme mít v zemi více demonstrací, když je to tak snadné něco takového zorganizovat?" zeptal se generální ředitel TV Barrandov a narážel tak na nedávný protest, který se konal kvůli zvolení Zdeňka Ondráčka do čela GIBS.

"Možnosti sociálních sítí bych tak nepřeceňoval. Samozřejmě, jsou rychlé, bezprostřední a vše jde zorganizovat velice rychle, nicméně je řada jiných možností, ne jen sociální sítě," poznamenal k tomu Bělobrádek.

Následně se debata v bouřlivém prostředí, ve kterém byly hojně zastoupeny fanouškovské tábory všech zúčastněných, přesunulo na zájem lidí o politiku. Výborně připravený moderátor uvedl, že podle nedávných průzkumů je zřejmé, že lidé mají o politiku větší zájem a aktivně se o ní baví a řeší ji. "Co si o tom myslíte?" zeptal se Soukup.

"Ano, zájem stále roste a myslím si, že je to dobře, protože tak i více komunikují. Dostávám spoustu zpráv, ve kterých se mě lidi ptají na názory, nebo vyjádří svůj nesouhlas. Je dobře, že se lidé nebojí a chtějí komunikovat s politiky," usoudil hejtman Olomouckého kraje Okleštěk. "Nicméně vyšel ale další průzkum, který dokazuje, že 79 procent lidí se domnívá, že politiky však nezajímá jejich názor," položil zákeřnou otázku Soukup.

"Politici lidem naslouchají"

"Nemyslím si, že je to tak úplně pravda. Já mám velké zkušenosti s lidmi, protože mezi nimi jsem pořád a pravidelně mluvíme o různých problémech a tématech. Naopak bych řekl, že většina politiků se snaží lidem naslouchat, protože ví, že tohle je základem úspěchu," oponoval Okleštěk.

Další okruh otázek se týkal oblíbenosti politiků na české scéně. Moderátor uvedl, že druhým nejpopulárnějším politikem se po Andreji Babišovi stal právě přítomný Ivan Bartoš. V průzkumu získal 36 procent. "Co si o tom myslíte?" položil otázku Soukup předsedovi Pirátů. "To není soutěž krásy ani oblíbenosti. Když děláte něco, v co věříte a chcete primárně měnit věci k lepšímu, tak si myslím, že to ti lidé musí ocenit, a jsem rád, že nám takhle věří," odpověděl Bartoš, kterého následně doplnil Bělobrádek. "

"Popularizace politiky je trend, který je fenoménem nejen u nás, ale hlavně ve vyspělých demokraciích. Lidé mají přirozeně rádi ty, který vybočují z řady. Tak mě napadá, že bych si měl na čelo vytetovat třeba KDU-ČSL, abych byl pro ně taky tak zajímavý," prohodil vtipně Bělobrádek a tím téma zakončil.

