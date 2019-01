Modifikované slepice snášejí vajíčka na léčbu rakoviny

Vědci ve Skotsku geneticky modifikovali slepice tak, aby snášely vajíčka, která obsahují léky na artritidu a některé druhy rakoviny. Získávání účinných látek tímto způsobem může být až stokrát levnější než jejich výroba v továrnách. Vědci proto věří, že časem se může výroba rozšířit na komerční produkci. Zprávu přinesl server BBC.

Podle doktorky Lissy Herronové z biotechnologické společnosti Roslin Technologies v Edinburghu slepice snášením speciálních vajec nijak netrpí, naopak si oproti ostatním zvířatům z velkých farem "žijí jako v bavlnce".

"Žijí ve velkých ohradách. Jsou pravidelně krmeny a hydratovány a každý den o ně pečují vysoce kvalifikované osoby, takže mají vcelku pohodový život. Žádný rozdíl nevidí, vnímají to, jako by kladly normální vajíčka. Na jejich zdraví to nemá žádný vliv," ujistila Herronová.

Metoda týmu Herronové je z pohledu nákladů na produkci léků mnohem efektivnější než veškeré doposud jiné pokusy s geneticky modifikovanými zvířaty. "Tahle produkce může vycházet desetkrát až stokrát levněji než produkce v továrnách," tvrdí. Mnohem levněji vychází zejména proto, že kurníky pro slepice stojí mnohem méně než stavba a provoz vysoce sterilních prostorů při tovární výrobě.

Tři vejce na jednu dávku

Vědci vložili lidský gen produkující bílkoviny do části slepičí DNA, jež se podílí na produkci bílku ve vajíčkách. Po oddělení bílku a žloutku zjistili, že bílek měl v sobě vysokou hladinu bílkovin, přičemž se soustředili zejména na dva typy. První bílkovinou byla IFNalpha2a, která má silné antivirové a protirakovinné účinky, druhou makrofág-CSF, jež stimuluje poškozené tkáně, které se poté dokážou samy obnovit.

Na výrobu jedné dávky léku postačí tři vejce, přičemž jedna slepice může za rok vyprodukovat až tři sta vajec. Vědci tedy doufají, že v budoucnu by se jejich metoda mohla rozšířit až na komerční produkci. Zatím však jejich metoda není pro veřejnost dostupná. Vývoj a následné schválení lidských léků obvykle trvá deset až dvacet let.

"Zatím nevyrábíme léky pro lidi, ale tahle studie ukazuje, že slepice jsou komerčně využitelné pro produkci bílkovin vhodných k objevování nových léků a dalších různých metod v oboru biotechnologie," komentovala úspěch členka vědeckého týmu profesorka Helen Sangová z Univerzity v Edinburghu.