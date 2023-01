Nerudová vyzvala své voliče, ať vyrazí volit Pavla, podpoří ho v kampani

Bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, která skončila na třetím místě v prvním kole prezidentských voleb, bude podporovat vítěze prvního kola Petra Pavla verbálně, sdílením reklamních ploch či společnými vystoupeními. Na úterní společné tiskové konferenci Nerudová vyzvala své voliče, aby dorazili k druhému kolu voleb a volili Pavla. Jeho protikandidát a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) podle ní představuje zlo, které nesmí skončit na Hradě.

Nerudová řekla svým více než 777 tisícům voličům z prvního kola, aby druhé kolo nevynechali. "Aby se podařilo porazit to zlo, které tu je. Zlo nesmí skončit na Hradě," uvedla. Pavel je podle ní zárukou toho, že se v kampani a později i z Hradu podaří zachovat témata zaměřená na mladé lidi, která vnášela do veřejného prostoru Nerudová.

Týmy obou kandidátů se v pondělí dohodly na podrobnostech spolupráce, které budou podle Pavla zahrnovat nejen verbální podporu. "Bude to o sdílení některých reklamních prostor, společném vystoupení při některých akcích, úzké spolupráci nejbližších týmů," uvedl Pavel.

Nerudová řekla, že oba kandidáti půjdou například v úterý společně na pivo s týmy a dobrovolníky, ve čtvrtek Pavla doprovodí na mítink v Ostravě. Pavlovi nabídla přelepy svých reklamních ploch, které zajistí Pavlův tým. Podobně by mohla vypadat i podpora od senátora Pavla Fischera, který skončil ve volbách čtvrtý a získal 376 705 hlasů. O podrobnostech se Pavel s Fischerem domluví ve středu, prvním výstupem bude společné video.

Pavel řekl, že si podpory od Nerudové váží. Myslí si, že ji dokážou přetavit do naprosto konkrétní spolupráce. "Považuji to za výraz nadcházející politické kultury," uvedl. Druhé kolo podle něj nebude soubojem mezi volebními preferencemi Prahy a venkova nebo velkých měst a vesnic. "Je to spíš souboj světa, kde ctíme slušnost, důstojnost a kompromisy, a světa, který se neštítí lží, manipulací, který sleduje jenom boj o moc a vliv. Proti tomuto světu stojí za to se vymezit," řekl.

Vzájemné výhrady Pavla a Nerudové před prvním kolem podle něj neznamenají, že by byli protipóly. "Hodnotově jsme si blízko, rozdíly mezi námi nikdy nebyly překážkou podpory v druhém kole," zdůraznil. Témata, která vnesla Nerudová do kampaně, by podle něj neměla skončit v prvním kole.

Nerudová ocenila, že chce Pavel navázat na její témata zaměřená na mladé. Doplnila, že celá řada jejích dobrovolníků se plánuje do další kampaně zapojit. Pavel podle ní představuje, demokratické a prozápadní hodnoty, Babiš nikoliv. "Potřebujeme prezidenta, který nekandiduje proto, aby se zvýšil zisk jeho firem, ale člověka, který se zasadí o to, aby se rozvíjela nová politická kultura," uvedla.