Onderka z ČSSD varoval v Aréně Jaromíra Soukupa ANO. Dan Ťok dobře reagoval

V úterní Aréně Jaromíra Soukupa došlo k vyhrocené debatě zejména na téma nemocenské a s ní spojené karenční doby a také školství, které patří dlouhodobě ke k velmi kritizovanému odvětví. Dokonce došlo i k vyhrožování směrem k hnutí ANO, a to od místopředsedy ČSSD Romana Onderky, i když on sám by to tak nenazval. Ministr za hnutí ANO Dan Ťok následně situaci uklidnil a vybídl k diskuzi na dané téma. Ve studiu byli dále přítomni místopředseda sněmovny Tomio Okamura z hnutí SPD, šéf Pirátů Ivan Bartoš a Jan Bauer z ODS.

Začalo se zostra. Moderátor a zároveň generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup se svých hostů zeptal na nemocenskou. Konkrétně na karenční dobu, která je v Česku stanovená po dobu tří dnů, kdy zaměstnance nemá nárok na náhradu mzdy, a v poslední době je hodně diskutovaným tématem. Jako první se vyjádřil Jan Bauer, který zastupoval ODS. "My v ODS věříme, že nebude zrušena," zastal pevné stanovisko.

S jeho názorem však nesouhlasil místopředseda ČSSD Onderka. "Já nejsem ten, kdo bude řešit chřipkové epidemie a zdravotnictví, ale vím jedno: každý občan, který si poctivě platí zdravotní pojištění, by neměl být trestaný za to, že je nemocný. Nemyslím si, že když bude karenční doba zrušena, že se zvýší počet nemocných," uvedl na obranu postoje ČSSD. Zároveň dodal, že pokud hnutí ANO na návrh opozice přistoupí a zaujme stanovisko proti zrušení karenční doby, ČSSD ve vládě nebude.

Rovněž se ke slovu dostal i lídr hnutí SPD, který zdůraznil, že strana je pro to, aby se karenční doba zrušila. Nicméně je důležité také dbát na to, aby rozhodnutí příliš nezatížilo podnikatele. "Chceme, aby to proplácel stát. Aby se lidé nebáli onemocnět a v klidu tu nemoc vyleželi," uvedl přesvědčeně Okamura.

Následně se moderátor přesunul k Danu Ťokovi. "Jak zareagujete na výhrůžku od pana Onderky?" zeptal se Soukup zástupce z hnutí ANO v návaznosti na vyjádření Onderky. Ten se hned ohradil, že to jako výhrůžku nemyslel. "Dobře, nebudu to brát jako výhrůžku. Jsem toho názoru, že je o tomto tématu nutné debatovat," odvětil Ťok.

"Nemocní lidé raději chodí do práce"

"Problém je, že když je vám špatně, většinou jdete do práce. Proč? Protože když má někdo výplatu 15 tisíc, tak si prostě buď raději vezme dovolenou, nebo jde do práce, protože jinak by mu z té výplaty nic nezbylo. A to je problém. Místo toho nemocní, kteří by se měli uzdravit a vyležet se, raději běží do práce," doplnil šéf Pirátů Ivan Bartoš své oponenty.

Jaromír Soukup se následně otočil k publiku ve studiu, které oslovil. "Co si o tom myslíte vy, milí diváci? Měla by se karenční doba zrušit?" Ve studiu se náhle objevily zelené kartičky, vyjadřující souhlas. "Je rozhodnuto," prohodil moderátor a diváci ho odměnili potleskem.

Došlo i na školství. Co s ním?

Následně se téma hovoru stočilo k tolik poslední dobou propíranému školství. "Rád bych věděl, co je aktuálně nejvíce důležité, aby se ve školství změnilo," zeptal se předních politiků Soukup. Slova se ujal Tomio Okamura.

"Úroveň školství rapidně upadla, ale víte, co je zajímavé? Že ten úpadek pozorujeme od doby, co Česko vstoupilo do Evropské unie! V minulosti jsme byli mezi špičkou a teď tomu tak není," zdůraznil svůj postoj. Šéf SPD dodal, že strana nesouhlasí s inkluzí, kterou označil za nesmyslnou, a také prosazuje návrat učebních plánů namísto rámcových programů.

Všichni hosté se pak následně shodli na tom, že českému školství chybí nejen finance, ale i prestiž. Jaromíra Soukupa však zajímalo, jestli je reálné slíbené navýšení platů učitelům. Svou otázku směřoval k zástupci hnutí ANO. "Jsem přesvědčen, že to provedeme. Tento slib chceme určitě dodržet," promluvil zástupce hnutí Ťok.

Ivan Bartoš však uvedl, že je hlavně důležité řešit původ finančních prostředků pro školství. "Pokud chceme přidat platy učitelům, tak se musí řešit, kde se vezmou. Je důležité se zaměřit hlavně na daňové úniky. Když se podíváme třeba na těžbu uhlí, tak právě tam jsou ohromné úniky do daňových rájů, tomu by se mělo zamezit a pak najednou máme prostředky navíc, které by se mohly přesměrovat do školství," uzavřel téma.

Pokud si nechcete nechat ujít další zajímavá témata, která hýbou politickou scénou, sledujte Arénu Jaromíra Soukupa, která slibuje exkluzivní živý přenos, ostrou výměnu názorů, výjimečné hosty a nový styl politické debaty, kde hlavní úlohu hraje to, co zajímá a trápí diváky. Již příští týden v úterý od 21:25 hodin.