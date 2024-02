Pavel v Lucembursku jednal o spolupráci v technologicky vyspělých odvětvích

Český prezident Petr Pavel dnes v Lucembursku jednal o spolupráci v technologicky vyspělých odvětvích, například v oblasti kybernetické bezpečnosti, v kosmickém výzkumu či ve zdravotnictví. Řekl to novinářům.

S Lucemburskem podle hlavy státu Česko pojí nejen historie, ale také členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO) či podpora Ukrajiny napadené Ruskem.

Podle Pavla jde o příklad země, která nehledě na svoji velikost a na počet obyvatel hraje velmi významnou roli, což by mohlo být inspirací i pro Českou republiku. "Abychom se nepodceňovali, byli aktivnější v institucích, jichž jsme členy, byli aktivnější, pokud jde o naši ekonomiku," poznamenal.

Pavla do Lucemburska doprovodila podnikatelská delegace Hospodářské komory složená ze dvou desítek zástupců firem zaměřených na kybernetickou bezpečnost, vesmírné technologie a další IT obory související s obranou a bezpečností. "Jsou to společnosti, které právě v těchto odvětvích hrajou silnou roli," řekl.

Na obranu Lucembursko vydává 0,72 procenta hrubého domácího produktu (HDP), je tak na chvostu v žebříčku zemí NATO. "Příslib je, že do konce tohoto roku se dostanou na dvě procenta, je to obrovský skok," řekl Pavel. Je nutné na to hledět v jiné perspektivě než na výdaje na obranu v Česku, míní.

Česká Poslanecká sněmovna loni v dubnu schválila zákon, podle kterého bude ČR vynakládat každoročně nejméně dvě procenta HDP na obranu. "Pokud by chtělo vydat dvě procenta pouze na svoji armádu, tak by si muselo postavit takovou, která bude velká asi jako je počet obyvatel hlavního města, což určitě není možné," poznamenal. Lucemburk má zhruba 130.000 obyvatel.

Lucembursko ale podle Pavla významně přispívá ke společným schopnostem, například investicemi do systému včasné vzdušné výstrahy. Dnes si prezident prohlédl i sídlo společnosti SES, jež se zabývá satelitní komunikací a datovými přenosy.

Pavel dnes jednal s velkovévodou Henrim, premiérem Lukem Friedenem, předsedou Sněmovny Claudem Wiselerem nebo s Xavierem Bettelem, bývalým předsedou vlády a nyní vicepremiérem, ministrem zahraničních věcí a zahraničního obchodu a ministrem pro rozvojovou spolupráci a humanitární záležitosti.

Na radnici, před kterou na českého prezidenta čekala řada dospělých i dětí s českými vlaječkami, jej poté přijala primátorka Lucemburku Lydie Polferová. Pavel se potom také vydal na náměstí Jana Palacha.

S velkovévodou Henrim si vyměnili dary. Zatímco Pavel mu přinesl vázu a mísu od tradiční karlovarské sklárny Moser, sám dostal obraz Lucemburku i porcelánový set značky Villeroy & Boch. "Řekl bych, že jsme na obou stranách byli spokojeni," dodal český prezident.