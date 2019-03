Piráti představí zákon o právu občana na digitální služby státu

Právo občana na digitální služby státu chtějí do české legislativy prosadit poslanci prostřednictvím zákona, který představí Piráti v příštích dnech. Podle předsedy strany Ivana Bartoše by měl změnit pozici státu k občanovi podobně zásadně jako norma, která před lety zakotvila v české legislativě právo na informace. Do dvou let by na základě předlohy měla vláda sestavit katalog agend, ke kterým by měli občané mít právo digitálního přístupu do pěti let. Když stát do té doby vyjmenovanou nabídku neumožní, budou moct žadatelé tyto úkony vymáhat po úřadech soudně.

Návrh Piráti připravili spolu se zástupci dalších stran a sdružení, předloha má podporu vládního zmocněnce pro digitalizaci Vladimíra Dzurilly i premiéra Andreje Babiše (ANO), řekl dnes Bartoš novinářům. Předpokládá proto, že návrh ve Sněmovně dostatečnou podporu nalezne.

Zákon podle dřívějšího vyjádření prezidenta profesního sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací ICT unie Zdeňka Zajíčka počítá s tím, že vznikne propojený datový fond, ze kterého budou moct úřady získat na základě zákonného oprávnění nebo souhlasu klienta potřebné údaje.

Zákon by měl podle Bartoše být i oporou pro ministerstva při argumentaci ohledně nákladů a investic vkládaných do digitalizace.