Čechy a Vysočinu zasáhne silný vítr, varují meteorologové

V Čechách bude od páteční noci foukat po celý víkend silný vítr a v noci na sobotu zasáhne i Českomoravskou vrchovinu. V nárazech může vítr dosáhnout až 70 kilometrů v hodině. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Lidé ve zmíněných regionech by podle něj měli proto zajistit okna, dveře a předměty, které mají venku volně uložené, včetně vánočních stromů. Na horách by měli omezit túry zejména do hřebenových partií. Řidiči by měli jezdit maximálně opatrně.

"Během noci na sobotu bude přes naše území přecházet od západu studená fronta, na frontě se bude jihozápadní vítr měnit na západní a zesílí, v Čechách a na Českomoravské vrchovině bude dosahovat v nárazech rychlostí 55 až 70 kilometrů v hodině," uvedli meteorologové.

Obyvatelé Vysočiny a okresů Chrudim, Svitavy a Znojma by měli počítat se silný větrem od sobotních 2.00 do 8.00. V západní polovině Čech bude silný vítr vát od pátečních 22.00 do nedělních 16.00.