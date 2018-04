Faltýnek: Koaliční smlouvu chceme do dvou týdnů

Místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek předpokládá, že v příštích dvou týdnech by měla vzniknout písemná koaliční smlouva mezi jeho hnutím a sociálními demokraty. Na programových bodech už se strany shodly, uvedl v České televizi. Podobně na tom jsou podle něj i jednání s komunisty, kteří plánují tichou podporu vznikajícímu kabinetu. I KSČM žádá písemné závazky týkající se budoucí spolupráce. Poslanec KSČM Jiří Dolejš řekl, že pokud se dohodu podaří uzavřít, mohlo by ji schválit květnové zasedání širšího vedení komunistů.

Faltýnek také připustil změny v rozdělení sněmovních funkcí v souvislosti se vznikající koaliční menšinovou vládou ANO a ČSSD podporovanou komunisty. Podotkl, že nechce specifikovat požadavky ČSSD, podle kterých by o některé posty měly přijít zástupci SPD. Dolejš takovou debatu označil za ezoterickou a chce ji nechat až na konec jednání o novém kabinetu.

"Nechceme být užitečnými idioty ani si nechceme dělit kořist," řekl Dolejš k obsahu materiálu, který má vzniknout mezi hnutím ANO a komunisty. Faltýnek řekl, že konkrétní návrhy, jak by vymezení pravomocí jednotlivých stran mohlo vypadat, zatím v jednáních nepadly. Vypočítal některé programové shody s komunisty, které bude nějakou formou zahrnovat programové prohlášení, mezi nimi například debatu o církevních restitucích, změnu insolvenčního zákona, vznik zákona o obecném referendu či zákon o neziskových nemocnicích.

Dolejš v pořadu hájil pozici komunistů, kteří chtějí jednat o personálním obsazení některých ministerstev. "U některých jmen vidíme riziko, že by mohlo dojít ke konfliktu s programovým prohlášením," konstatoval. Komunisté kritizují zejména vedení ministerstva průmyslu a obchodu, zahraničí a obrany. "My nebudeme kádrovat nominanty ČSSD, to je jejich právo," řekl k tomu Faltýnek. U nominantů hnutí ANO podle něj bude záležet na tom, jak jejich práci hodnotí premiér v demisi pověřený sestavováním nového kabinetu Andrej Babiš. Jeho návrhy potom posoudí širší vedení hnutí. Zmínil současně, že ministr spravedlnosti Robert Pelikán už oznámil, že v příští vládě být nechce.

Po pátečním rozhodnutí vedení ČSSD obnovit jednání s ANO a sobotním sjezdu KSČM, který potvrdil mandát komunistických vyjednávačů, se očekává, že v nadcházejícím týdnu začnou trojstranná jednání ANO, ČSSD a KSČM. V neděli to potvrdil Faltýnek. Sociální demokraté předpokládají, že výsledky jednání z nadcházejícího týdne potvrdí na sobotním jednání širší vedení ČSSD v Hradci Králové.

Babiš v sobotu po znovuzvolení Vojtěcha Filipa předsedou KSČM uvedl, že věří, že nadcházející rozhovory se sociálními demokraty a komunisty co nejdříve povedou ke vzniku vlády s důvěrou Poslanecké sněmovny.