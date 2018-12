Maláčová podporuje přesun 200 milionů na sociální služby

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) podporuje navrhovaný přesun 200 milionů korun v rozpočtu pro příští rok na posílení dotací na sociální služby pro kraje. V nedělních Otázkách Václava Moravce České televize řekla, že by putovaly na platy pracovníků v sociálních službách.

Převod navrhla při středečním druhém čtení rozpočtu Hana Aulická Jírovcová (KSČM), brát chce z peněz na aktivní politiku zaměstnanosti. "Protože mně se podařilo prosadit navýšení platů sociálních pracovníků místo plánovaných pěti procent o sedm procent, těch 200 milionů korun dofinancovává nové navýšení. Tento pozměňovací návrh velmi kvituji," řekla Maláčová.

Komunistická poslankyně ve zdůvodnění přesunu peněz napsala, že chce "zvýšit jistotu financování výkonů sociálních služeb zejména s ohledem na avizované omezení zdrojů pocházejících z takzvaných individuálních projektů EU".

Poslanci navrhli ve druhém čtení rozpočtu přesuny peněz v celkovém objemu kolem 134 miliard korun. Sešlo se devět desítek pozměňovacích návrhů. Rozpočet předpokládá výdaje 1505 miliard korun při schodku 40 miliard korun. Navržené přesuny představují zhruba devět procent celkových výdajů. O všech pozměňovacích návrzích a rozpočtu jako celku budou poslanci hlasovat ve středu 19. prosince.

Žádat rezignaci?

Kdyby policie obvinila ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (za ANO) v souvislosti s případem CzechTourism, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) by měla problém žádat její rezignaci. Maláčová to řekla v České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce s poukazem na "dvojí standard", když policie v případu dotace farmě Čapí hnízdo stíhá premiéra Andreje Babiše (ANO).

"Pokud by byla paní ministryně Dostálová trestně stíhaná, tak já říkám úplně upřímně, že v tu chvíli bych měla problém požadovat její odstoupení, protože v té chvíli by to byl nerovný přístup. Protože pan premiér by zůstal a paní ministryně by musela odstoupit," uvedla Maláčová.

V případu jde o údajné nehospodárné chování Dostálové při nákupu mediálního prostoru. Dostálová se jej podle policie dopustila jako náměstkyně na ministerstvu pro místní rozvoj před třemi lety. Dostálová tvrzení odmítá.

V soudním příkazu k domovní prohlídce u Dostálové, který ve středu citovala Česká televize, stojí, že ministryně rozhodovala v roce 2016 jako náměstkyně o výdajích agentury CzechTourism ve prospěch vyvolených osob zprostředkovaně a mimo standardní úřední postup. Policisté v listopadu zajišťovali důkazy v sídle ministerstva, CzechTourismu, na autodromu v Mostě nebo v agentuře Sport Invest. Z obydlí Dostálové, která podle ČT patří mezi hlavní podezřelé, odvezli po domovní prohlídce její služební počítač.

K rezignaci vyzvali Dostálovou tento týden představitelé opozičních ODS nebo TOP 09. Babiš se však ministryně zastal. Řekl, že kauzu vysvětlila, má jeho podporu a k jejímu konci ve vládě nevidí důvod. Dostálová prohlásila, že se cítí absolutně nevinná, nepochybila, všechno může zdokumentovat a plně spolupracuje s policií. Kauza se podle ministryně týká nákupu reklamy v nejvýznamnějších vysílacích časech, například při hokejových mistrovstvích či motocyklových závodech.