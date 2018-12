Nejsem ve střetu zájmů! odráží Babiš problém s dotacemi pro Agrofert

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš za víkendovým únikem zprávy právní služby Evropské komise, která zpochybňuje jeho nestrannost, vidí pondělní debatu europarlamentu o rozpočtu EU. Po zasedání vlády ministerský předseda řekl, že Česko nebude žádné peníze Bruselu vracet, protože k tomu není nejmenší důvod.

Babiš zopakoval, že kvůli evropským dotacím pro firmy koncernu Agrofert není ve střetu zájmů, Agrofert vložil do svěřenského fondu. Analýzu, kterou zveřejnil ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO), hodlá poslat Evropské komisi.

Podle Kněžínka odpovídá Babišův postup českému právu. "Otázka toho, kdo je beneficientem, není rozhodná," uvedl. Zákon podle něho není v rozporu s evropským nařízením. Současně ale řekl, že právníci nezkoumali evropské právo. "To není naše gesce, k tomu jsme se nevyjadřovali," uvedl. Uniklá zpráva právníků Evropské komise ale uvádí, že Babiš má zájem na ekonomickém úspěchu Agrofertu a jako premiér má možnost ovlivňovat rozhodování spojené s využíváním fondů přicházejících z evropského rozpočtu. Podle zprávy hrozí, že Česko bude muset uhradit přinejmenším část z 82 milionů eur (2,1 miliardy Kč), které byly Agrofertu vyplaceny letos.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) odmítla, že by kvůli pochybnostem měnila kontrolu či rozdělování dotací. V právním výkladu považuje za nejdůležitější, že se premiér nepodílí na plnění rozpočtu - neposkytuje dotace, nepodílí se na finančním řízení či auditech. Stejně jako Babiš zdůrazňovala, že komise se k věci dosud nevyjádřila.

"Byl zveřejněn nějaký interní materiál, nebudu spekulovat o načasování. V pondělí odpoledne bude řešit EU rozpočet, nepochybuji, že různí europoslanci to využijí k napadání mé osoby a o to jde," uvedl Babiš s poukazem na blížící se volby do Evropského parlamentu. "Jsme přesvědčeni podle všech analýz, že je vše v pořádku. Počkejme si," uvedl.

"Stále čekáme, že Evropská komise k nám něco řekne a ona nám nic neříká," uvedl s tím, že v polovině října poslal příslušným komisařům devítistránkový vysvětlující dopis.

Situaci probrali ministři během pravidelného zasedání. "Koaliční partner neřekl nic, to je tak jasné, že je evidentní, že k tomu se nedá nic říkat," řekl Babiš na dotaz, jak na kauzu reagovala koaliční ČSSD. V té souvislosti uvedl, že Kněžínkovu analýzu nechá vláda přeložit a pošle EK.

Podle ministerské analýzy svěřenský fond ze své podstaty nemůže být ovládanou osobou, o které mluví zákon o střetu zájmů. Uvádí, že zákon o střetu zájmů zakazuje poskytovat dotace nebo investiční pobídky společnostem, ve kterých veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba vlastní alespoň čtvrtinový podíl. Podle zákona o obchodních korporacích ale ovládanou osobou může být pouze obchodní společnost, nikoli svěřenský fond. Podle tohoto výkladu by tedy svěřenské fondy, které spravují majetek Agrofertu a rozhodují o fungování holdingu, nemohly být ovládány Babišem podle toho, jak zákon vysvětluje slovo ovládání.