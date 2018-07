Pavel Bělobrádek: Uvažuji, že skončím v čele lidovců

V říjnu kandiduje do Senátu a po volbách se rozhodne, zda bude dál šéfem KDU-ČSL. "Hlavně jde o rodinu a impuls pro stranu, vždyť jsem předseda už osmý rok," říká Pavel Bělobrádek. Právě horní komora parlamentu podle něho může zabránit případné snaze nové vlády změnit ústavu.

"Tak teď už jen čekám, kdy se stane ministrem vnitra Jiří Kajínek," komentoval volbu poslankyně Taťány Malé do funkce ministryně spravedlnosti váš stranický kolega Jan Bartošek. Jak se nová vláda líbí vám?

Personálie nechci hodnotit, jsou druhotné, když se vláda bude opírat o hlasy komunistů a v pozadí ji jistí SPD. Myslím, že je to smutná vizitka pro sté výročí Československa po zkušenostech, které tato země má s komunisty.

Pokud je zásadním problémem podíl komunistů na moci, neměli jste místo do opozice jít do vlády v koalici s ANO a ČSSD jako v minulém volebním období?

S trestně stíhanou osobou ve vládě to prostě nejde. S údivem jsem poslouchal, jak Andrej Babiš vyzýval Miroslava Pocheho, aby byl státotvorný a nelpěl na své funkci, aby mohla vzniknout vláda. Kdyby se tak sám choval a hnutí ANO nominovalo na premiéra někoho jiného, mohla tu dávno být nová vláda nezávislá na hlasech extremistů.

Je horší mít vládu s trestně stíhanou osobou, nebo kabinet podporovaný komunisty? Nebylo by bývalo lepší Babiše tolerovat?

Obojí je špatně. Už účast v kabinetu v minulém volebním období pro nás byl těžký kompromis, premiérem však byl někdo jiný, poměry ve vládě a sněmovně byly jiné než dnes. Že Andrej Babiš nepředložil čisté lustrační osvědčení, pro nás byl problém, ale jeho trestní stíhání už je za hranicí, která se dá tolerovat.

Kdybyste byli ve vládě, měla by silnější oporu v parlamentu a například Hrad by nemohl premiérovi kádrovat ministry, jako se to stalo v případě Pocheho.

Všechno je jednou poprvé, vidíme, že věci dříve nevídané se stávají normou a ústava a ústavní zvyklosti se ignorují. Nezáleží na tom, kdo povede diplomacii, primární je, že vládu drží v šachu KSČM, která chce Česko dostat z NATO a je v protikladu s naší bezpečnostní a zahraničněpolitickou orientací.

