Vznikne koaliční vláda ČSSD a ANO? Odpovídal Jan Hamáček

ANTI Jak silné je nyní volání po předčasných volbách v ČSSD?

Host chatu Dobrý den, osobně zastávám názor, že předčasné volby jsou selháním politiků. Voliči rozdali karty a je odpovědnost nás politiků, abychom se s tím popasovali. Je ale především na vítězi voleb, aby sestavil funkční vládu. ČSSD je odpovědná strana, která upřednostňuje variantu, kdy zde vznikne stabilní vláda s důvěrou. Ať už s účastí ČSSD, nebo bez.

IGR Pokud nebude vláda do června, je to na ústavní žalobu, řekl Pavel Bělobrádek. Co si o tom myslíte?

Host chatu Dobrý den, nacházíme se nyní v relativně nestandardní situaci, kdy vítěz voleb zatím není ani po šesti měsících schopen sestavit vládu. Ústavní žaloba je dle mého názoru opravdu krajní možnost. Hlavní problém v tuto chvíli vidím v tom, že zde máme vládu v demisi, která by se měla zdržet zásadních personálních a politických rozhodnutí.

Pepe Pane Hamáčku, co chcete udělat s ČSSD, má vůbec budoucnost v české politice?

Host chatu Dobrý den, v první řadě musíme lépe komunikovat a být schopni lidem jasně říct, jak bude ČSSD reálně řešit jejich každodenní problémy a jak zlepší jejich život. Jsme stranou, která je na politické scéně 140 let a vždy hájila zájmy a práva pracujících lidí, rodin s dětmi, seniorů i těch nejslabších. V tomto směru máme lidem stále co nabídnout a nevidím zde jinou stranu, která by tuto roli mohla na politické scéně hrát. O naší budoucnosti jsem přesvědčen, čeká nás ale hodně práce (s kterou už jsme začali), abychom znovu získali důvěru voličů.

Romana Dobrý den,

Zbývá Vám kromě práce, taky čas na nějaké koníčky a rodinu? Děkuji Romana

Host chatu Dobrý den Romano, přiznám se, je to trochu zápřah. Pro rodinu to není vždy lehké, ale snažíme se jim věnovat alespoň víkendy. Rodina je pro mě na prvním místě, takže koníčky musí jít stranou. Musím ale říci, že se těším, až se projedu v létě na motorce:-)

voják Proč nechcete být ministr obrany?

Host chatu Dobrý den, jednání s hnutím ANO jsou v tuto chvíli ukončena. Zítra bude předsednictvo ČSSD rozhodovat o tom, zda obnovíme jednání o vládě. I s kolegy jsme se zavázali, že do té doby nebudu představu hnutí ANO komentovat. Nicméně co se týká resortu obrany, je pravda, že jsem se mu dlouhodobě jako stínový ministr obrany věnoval. Platí ale, že jak v už ukončených jednáních o vládě, tak v případných jednáních budoucích nebude ČSSD vyjednávat resorty pro konkrétní lidi. To platí i o mojí osobě.

SF Pro Vás osobně by byla nejideálnější jaká varianta vlády ČR nyní?

Host chatu Dobrý den, pro mě osobně by byla nejideálnější varianta vlády s důvěrou, která by se neopírala o vládu extremistů. Krásný den přeji. JH

skoro imigrat Proč ČSSD tak strašně trvá na ministerstvu vnitra?

Host chatu Dobrý den, ČSSD v už ukončených jednáních o vládě s hnutím ANO netrvala primárně na ministerstvu vnitra. Chtěli jsme, aby ANO vyřešilo svůj problém trestně stíhaného premiéra. Když nám bylo sděleno, že jiný kandidát na premiéra než Andrej Babiš není, nabídli jsme několik řešení. Navrhli jsme například vládu bez předsedů vládních stran, ANO odmítlo. Navrhli jsme, že pokud bychom museli v zájmu vzniku stabilní vlády s důvěrou tolerovat trestně stíhaného premiéra, měla by ČSSD jako jednu s pojistek obsadit buď resort financí nebo vnitra. První kvůli podnikatelskému střetu zájmů premiéra; druhé proto, aby policisté vyšetřující jeho kauzy neměli pocit jakéhokoliv tlaku zvenčí a byla tak zaručena naprostá nezávislost vyšetřování. Ale jak víte, jednání byla ukončena z důvodu neústupnosti hnutí ANO. Pěkný den přeji. JH

SK Chce ČSSD křeslo ministra vnitra a aby ve vládě nebyl nikdo trestně stíhaný?

Host chatu Dobrý den, jednání o vládě s hnutím ANO byla ukončena. Co se týká našich požadavků směrem k ministerstvu vnitra, vysvětlil jsem vše podrobně v předchozí odpovědi. S pozdravem JH

Petra R. Proč tak trváte na zrušení karenční doby a proč jste ji nezrušila minulá vláda, kde jste byl?

Host chatu Dobrý den, v koaliční vládě Bohuslava Sobotky jsem osobně nebyl. ČSSD ale dlouhodobě o zrušení této nespravedlnosti usilovala, naši tehdejší koaliční partneři ale byli proti. Nyní je tu reálná šance prosadit, aby první tři dny nemocenské byly opět propláceny a já Vám slibuji, že sociální demokracie udělá maximum možného i nemožného, abychom toto prosadili. Byl to mimochodem jeden z klíčových programových požadavků při v současnosti již ukončeném jednání o vládě s hnutím ANO. A přes to, že jednání byla ukončena, ve sněmovně pro tento návrh nyní existuje reálná podpora. Hezký den! JH

Josef Dvořak Dobrý den, všichni víme jak se ČSSD “klepe” na Ministerstvo vnitra a je zřejmé, že o něj usilujete Vy. Zajímalo by mě, jaké máte odborné předpoklady proto, aby jste se mohl stát ministrem vnitra. Myslíte si, že jste lépe odborně připraven než současný ministr vnitra, který pracoval řadu let u Policie a na Ministerstvu vnitra již několik let působil jako náměstek? Děkuji a doufám, že Vám ta spolupráce s Ano neklapne.

Host chatu Dobrý den, o důvodech, proč ČSSD požadovala v jednání o vládě s hnutím ANO jako jednu z pojistek ministerstvo vnitra, jsem psal podrobně v předchozích odpovědích. Znovu jen zopakuji, že s hnutím ANO jsme nejednali o ministerských postech pro konkrétní lidi. Pěkný den přeji. JH

Pr24 Jaký je Váš oblíbený český a zahraniční film?

Host chatu Dobrý den, děkuji za otázku:-) Můj oblíbený český film je komedie Marečku, podejte mi pero! Ze zahraničních filmů patří mezi mé oblíbené černá komedie Pulp Fiction nebo britské sitcomy, například Jistě, pane ministře. Krásný den přeji. JH

Jan Fischer Dobrý den, v minulosti jsem měl pocit, že si Babiš připsal zásluhy všeho, co ČSSD ve vládě s ním vybojovala. Jde ANO porazit z pozice menšího koaličního partnera? Nebude znovu ČSSD prohrávat s jeho marketingem? Protože hrozí, že bude opět jedno, co ve vládě vybojujete.

Host chatu Dobrý den, děkuji za dotaz i postřeh, který je myslím správný. ČSSD opravdu v předchozí koaliční vládě nedokázala dostatečně vysvětlit vlastní úspěchy, které jsou nezpochybnitelné. Sociální demokracie se soustředila na práci pro tuto zemi, které přinesla stabilitu a ekonomický růst. Podcenila ale právě marketing a přímý kontakt s lidmi, na což hnutí ANO kladlo velký důraz. Pokud by došlo k tomu, že ČSSD sestaví koaliční vládu s hnutím ANO, budeme se muset v tomto směru výrazně zlepšit. Naši ministři by lépe komunikovali s občany, jezdili by do regionů a potkávali se s lidmi. Obecně pak v ČSSD pracujeme na zlepšení komunikace směrem k občanům, v tom bychom případně pokračovali i ve vládě. Nelze opakovat stejné chyby z minulosti. Nicméně v tuto chvíli platí, že o vládě nejednáme. S přáním krásného dne JH

Petr Š. Myslíte si, že je možné smluvně ošetřit to, aby vás ANO spolu s SPD a KSČM ve sněmovně nepřehlasovalo v důležitých otázkách? Čím je potrestáte, když poruší slovo? Pokud vystoupíte z vlády, prezident nemusí jmenovat jiného premiéra. Ani byste nesehnali dost hlasů pro vyslovení nedůvěry vládě. Babiš by vládl a nebyl by zkompromitován tím, že by aktivně vyhledal koalici s SPD.

Roman Kdo je váš volič? Na koho ČSSD cílí? Protože chvíli myslím, že bych to mohl být i já, pak zase chcete oslovovat úplně jiného voliče. Mám pocit, že nakonec nejste důvěryhodní ani pro něj, ani pro mne. Chvíli chcete oslovovat "městského" liberála. Ale potom nejen pan Foldyna mluví o referendu o vystoupení z EU. Ale to je jen jeden příklad z celé řady. Pokud jste takhle nečitelní, těžko získáte můj hlas, ale budete mít problém i přebrat voliče SPD. Nemluvě o tom, že Okamura bude pro lidi, co chtějí vystoupit z EU, vždycky představovat toho většího ranaře. Tak na jakého voliče momentálně cílíte?

LuPa Proč ČSSD daleko víc neřeší problém přibývajících exekucí? Lidé z oblastí ve kterých přibývá exekucí, volí často protestně. Nejsou tradiční strany trestány za to, že ignorují problém periférie?

Host chatu Dobrý den, problematika exekucí je pro sociální demokracii klíčové téma, o tom bych Vás rád ujistil. To, že zde přibývá lidí, kteří se dostávají do dluhové pasti, nemůžeme v moderní společnosti tolerovat. Jako předseda ČSSD Vám mohu slíbit, že v tomto volebním období bude pro náš poslanecký klub ve sněmovně řešení exekucí jedním ze stěžejních témat, připravujeme některé legislativní návrhy, které by měly situaci s exekucemi řešit. Teď se musím omluvit, ale odjíždím na plánované jednání s panem prezidentem Zemanem. Moc děkuji za Vaše dotazy a budu se těšit zase někdy na setkání s čtenáři Týden.cz. JH