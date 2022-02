Posilovací dávku očkování dostalo zhruba 15 tisíc dětí ve věku 12 až 15 let

Posilovací dávku očkování proti covidu-19 dosud dostalo 14 927 dětí ve věku 12 až 15 let. Je to asi sedm procent z dětí v tomto věku, které mají ukončené očkování. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví k 10. únoru. Ministerstvo povolilo přeočkování u těchto dětí od 24. ledna.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dosud k přeočkování této věkové skupiny stanovisko nevydala, ale členské státy mohou vydávat vlastní doporučení. Přeočkování dětí od 12 let ministerstvu v lednu nedoporučil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) s tím, že není dostatek dat. Jeho stanovisko ale není pro ministerstvo závazné.

EMA tento týden oznámila, že začala hodnotit data o podání posilovací dávky vakcínou od firem Pfizer/BioNTech pro děti od 12 do 15 let. "Výbor pro humánní léčivé přípravky EMA provede zrychlené posouzení předložených údajů, včetně dat z reálného používání této vakcíny v Izraeli. Není však možné odhadovat, kdy přesně budou data vyhodnocena," napsala mluvčí SÚKL Klára Brunclíková.

Paralelně EMA hodnotí data pro dospívající ve věku 16 až 17 let. Dosud povolila posilovací dávku vakcíny Pfizer pro dospělé. Připomněla ale, že členské státy mohou vydávat vlastní doporučení o použití posilovacích dávek. Podání posilovací dávky dětem starším 12 let už povolily úřady v USA, Izraeli a Maďarsku, doporučil ho také poradní orgán pro otázky očkování při německém Institutu Roberta Kocha (RKI).

SÚKL ve svém stanovisku pro ministerstvo zdravotnictví přeočkování věkové skupiny 12 až 15 let v lednu nedoporučil, zdůvodnil to nedostatkem dat. "Poměr přínosů a rizik pro booster dávku pro tuto populaci prozatím není známý," uvedl lékový ústav. Jeho stanovisko je neveřejné, cituje z něj ale ministerstvo zdravotnictví ve svém rozhodnutí. Lékový ústav tehdy doporučil přeočkování jen pro starší 16 let. Mluvčí SÚKL Brunclíková v pátek uvedla, že stanovisko z ledna je nadále platné. Ministerstvo si pro rozhodnutí vyžádalo také stanovisko České vakcinologické společnosti, která naopak přeočkování od 12 let doporučila.

Ministerstvo v rozhodnutí o povolení přeočkování pro děti od 12 do 15 let připustilo, že se "odchyluje od odborného stanoviska SÚKL". Zákon o léčivech mu to umožňuje. Zdůvodnilo to mimo jiné informacemi od vakcinologické společnosti, rozšířením varianty omikron a obecně nepříznivou epidemiologickou situaci v Česku. Podle ministerstva z dostupných dat nevyplývá riziko, že by děti v tomto věku mohly být posilovací dávkou ohroženy na zdraví v porovnání s dospělými.