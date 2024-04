Sněmovna by měla příští týden schvalovat růst příspěvků na péči a hromadné žaloby

Sněmovna by měla příští týden schvalovat například růst příspěvků na péči pro lidi se zdravotním postižením, uzákonění hromadných žalob a půlroční odklad placení odvodů u dohod o provedení práce. Ve čtvrtek se poslanci sejdou na mimořádné schůzi, kterou nechalo svolat opoziční hnutí ANO zejména k působení Podnikatelské družstevní záložny. Na programu řádné schůze, která začne v úterý odpoledne, by měly být také dvě desítky předloh ve druhém a v prvním čtení.

Zvýšení příspěvků na péči poslanci schválí pravděpodobně podle koaličního návrhu. Úpravy opozičních hnutí ANO a SPD o razantnějším růstu části dávek by měla podle stanovisek sociálního výboru zamítnout. Od července se mají podle koaličního návrhu zvýšit příspěvky ve třech ze čtyř stupňů závislosti na pomoci druhých o zhruba desetinu až dvě pětiny. Nejnižší dávka, tedy v prvním stupni závislosti, má zůstat na současné úrovni. Cílem předlohy je také zdůraznění podpory poskytování sociálních služeb potřebným lidem v jejich domácím prostředí.

Zákon o hromadných žalobách dá spotřebitelům a zřejmě také drobným podnikatelům právo vymáhat své nároky společně, soud by pak vydal jeden rozsudek. Hromadné žaloby se mohou týkat zejména případů, kvůli kterým by se samostatně nevyplatilo lidem a mikropodnikům soudit kvůli nákladům řízení. V Česku zatím možnost hromadných řízení neexistuje a o jejich úpravě se dlouhodobě vedou diskuse. K zavedení těchto žalob nutí Česko unijní směrnice.

Povinnost platit pojistné u dohod o provedení práce od nižšího limitu než dosud přináší loni schválený vládní konsolidační balíček. Opatření by mělo nově platit od příštího roku místo od letošního července. Pozměňovací návrh, který Sněmovna patrně schválí v novele o zpřísnění pravidel pro investice prostřednictvím tzv. nelicencovaných správců majetku, by měl také systém výběru pojistného i způsobu přihlášení se k odvodu zjednodušit.

Poslanci ANO chtějí na mimořádném jednání s názvem Vymlčené korupční kauzy vládních stran opět debatovat o záložně, která je podle nich propojená s ODS. "Jsou tam podivné dary pro ODS, podezření na praní špinavých peněz, záhadná zmizení stamilionů korun," uvedla předsedkyně klubu hnutí Alena Schillerová. Vklad, a tedy také podíl v kampeličce, měl v minulosti i předseda ODS a premiér Petr Fiala. Fiala poukazuje na to, že svou roli obsáhle vysvětlil už na únorovém mimořádném jednání poslanců svolaném rovněž z podnětu ANO. Další iniciativu v této věci má proto za absurdní.

Na řádné schůzi by poslanci měli schvalovat také třeba tzv. havarijní novelu vodního zákona, nové vymezení utajované informace a rozšíření práv podezřelých mladších 15 let. Ve druhém čtení, v němž mohou poslanci podávat pozměňovací návrhy, je například změna vymezení trestného činu znásilnění, zakotvení elektronické zdravotnické dokumentace, novela ke zvýšení počtu pěstounů a předloha o vyšší ochraně nejcennější zemědělské půdy. V úvodním kole by se Sněmovna mohla zabývat uzákoněním pravidel pro lobbování.