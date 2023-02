Sněmovnu čekají kvůli omezení růstu důchodů tvrdé obstrukce a asi noční jednání

Sněmovnu čekají kvůli vládnímu návrhu na snížení červnové valorizace důchodů tvrdé obstrukce a zřejmě i noční jednání. Poslanci se k předloze sejdou na mimořádné schůzi svolané z podnětu koalice v úterý dopoledne. Schůze potrvá pravděpodobně několik dnů. Spory budí i to, že dolní komora má na žádost vlády projednat omezení růstu penzí zrychleně ve stavu legislativní nouze. Pokud bude předloha přijata, pravděpodobně skončí u Ústavního soudu.

Zbrzdění červnové, a tím i následných valorizací penzí je podle vlády nutné pro stabilizaci veřejných financí. "Cílem navrhované úpravy není získat prostředky pro provoz státu, ale zajistit prostředky na výplatu důchodů pro všechny důchodce, stávající i budoucí, aby nebyla ohrožena udržitelnost důchodového systému," stojí ve zdůvodnění. Opoziční politici naopak mluví o asociálním kroku a o "okrádání" či "ožebračování" důchodců, kteří patří ke skupinám obyvatel, na něž dopadá zdražování nejvíce. Každý penzista přijde jen letos v průměru o 7000 korun, zní od představitelů opozice.

Průměrný měsíční důchod vzroste podle novely od června o 760 korun místo o předpokládaných 1770 korun. Stát podle důvodové zprávy ušetří za letošek 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun.

Opoziční politici se už nechali slyšel, že rozpoutají dosud největší obstrukce a že koalici připraví "peklo". Vládní tábor se může pokusit opozici unavit nepřetržitým jednáním Sněmovny, a to přes noc. Dlouhým projevům může zamezit omezením doby poslaneckých vystoupení až na pět minut, což se ale nevztahuje na řečníky s přednostním právem. Sněmovna navíc může podle jednacího řádu rozhodnout o tom, že se nebude konat obecná diskuse.

O tom, že opozice zamýšlí své hrozby zablokování dolní komory vážně, svědčí i skutečnost, že poslanci hnutí SPD vložili k novele do sněmovního systému stovku pozměňovacích návrhů. Chtějí zvýšit zásluhovou část důchodu o 2,3 procenta, tedy stejně jako vláda. Zatímco kabinet chce nad to přidat každému penzistovi 400 korun, podle poslanců SPD by měla být tato pevná částka zhruba o tisícikorunu vyšší. Každá z jejich úprav předpokládá jinou sumu s korunovými rozdíly. Z hnutí ANO zaznívá, že obstrukce potrvají nejméně do pátku.

Opozice poukazuje na možnou protiústavnost zásahu do červnového růstu penzí, když původní nárok podle nynějších zákonných pravidel způsobený vyšší inflací vznikl důchodcům již dříve. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale v důvodové zprávě uvedlo, že se podle jeho názoru nejedná o nepřiměřený zásah do legitimního očekávání. Konkrétní zvýšení podle ministerstva vyplývá až z příslušného nařízení vlády a do jeho účinnosti o nabytých právech nelze hovořit. Ministerští právníci však doporučili postup, aby byla důchodová novela přijata nejpozději 22. března, tedy do dne, do něhož musí kabinet vydat nařízení o mimořádném červnovém zvýšení penzí.

Snížení valorizace hodlá opozice napadnout u Ústavního soudu i kvůli jeho projednávání ve stavu legislativní nouze, jejž vyhlásila na žádost vlády předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Rozhodla navíc o zkráceném projednávání novely ve Sněmovně, tedy s vynecháním prvního čtení. Oba tyto kroky musí plénum v úvodu schůze potvrdit, což vyvolá další spory. Žádost o vyhlášení legislativní nouze kabinet zdůvodnil tím, že státu hrozí značné hospodářské škody. Podle některých ústavních právníků je z hlediska zákonných podmínek tento postup zřejmě hraniční, ne však úplně mimo. Podle dalšího odborníka Marka Antoše je ale možné, že novela v takovém případě u Ústavního soudu narazí.

Na stav legislativní nouze a na možnou zpětnost účinnost předlohy se ozývá kritika i od některých koaličních zástupců v horní komoře, v němž má vládní tábor značnou převahu. Pochyby ve stejném duchu už vyjádřil také Petr Pavel, který by měl novelu už jako nový prezident dostat k podpisu. Vyjádří se k ní ale až potom, co složí slib a ujme se funkce hlavy státu.

Nebude to v tomto volebním období poprvé, co poslance i personál sněmovní kanceláře čeká dlouhé noční jednání kvůli opozičním obstrukcím a rozsáhlým debatám. Naposledy jednala Sněmovny do noci dva dny po sobě letos v lednu při neúspěšném opozičním pokusu o vyslovení nedůvěry vládě. Loni v září trvalo jednání o tomtéž víc než 20 hodin a poslanci debatovali celou noc z 1. na 2. září. Dlouho do noci v tomto období jednala Sněmovna již celkem sedmkrát.