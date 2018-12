Soud osvobodil lékaře viněného ze zneužití dat zesnulých pacientů

Pražský vrchní soud pravomocně zprostil viny lékaře Libora Urbánka, obžalovaného ze zneužití dat zesnulých pacientů Ústřední vojenské nemocnice k falšování směnek. Lékařovu vinu se podle soudu nepodařilo prokázat.

Odvolací senát zároveň potvrdil za padělání směnek sedmiletý souhrnný trest vězení Farasovi Noorimu a přibližně tříletou podmínku Janu Jurenkovi. Čtvrtého obžalovaného Marka Zemana rovněž osvobodil. Verdikt je pravomocný.

Obžaloba tvrdila, že někdejší lékař střešovické Ústřední vojenské nemocnice Urbánek opakovaně neoprávněně vstupoval do nemocničního počítačového systému. V něm pak údajně nahlížel do zdravotní dokumentace zesnulých osob, a dostal se tak k jejich osobním údajům. Podle obžaloby to prováděl na základě dohody se svým dlouholetým pacientem Noorim, kterému prý jména, rodná čísla a adresy zemřelých následně předával. Lékaři za to hrozilo tři až osm let vězení. Urbánek k vrchnímu soudu nedorazil. Již dříve obžalobu popřel a tvrdil, že je založena na domněnkách.

"Vina mého klienta rozhodně nebyla prokázána. Odvolání státního zástupce je neudržitelné," prohlásil Urbánkův právník Eduard Bruna. Odvolací senát mu dal za pravdu. "Nalézací soud vzájemný vztah obžalovaných Urbánka a Nooriho velice podrobně rozebral s tím, že ani nově provedené důkazy nevedly k závěru, že mezi nimi byl jiný vztah než lékař - pacient," konstatoval soudce vrchního soudu Tome Frankič.

Urbánek se v minulosti hájil tím, že s údaji pacientů pracoval pouze v souvislosti s léčbou, nebo při zpracovávání nemocničních statistik. Upozornil také, že do systému měla přístup řada dalších zaměstnanců nemocnice, pod jeho heslem prý do systému vstupovaly i některé hlavní sestry, například kvůli objednání léků. O existenci směnek prý nevěděl.

Noori byl odsouzen za to, že s využitím nemocničních údajů zfalšoval a v roce 2011 udal jako pravé směnky v hodnotě zhruba šesti milionů korun. Před odvolacím senátem to znovu popřel, proces je podle něj od počátku "honem na čarodějnice". Poukázal mimo jiné na to, že obžaloba od počátku nemá k dispozici originály daných směnek. Soudkyni, která o jeho případu rozhodovala u pražského městského soudu, označil za "antiarabistku".

Státní zástupce se marně domáhal toho, aby vrchní soud kauzu vrátil k dalšímu projednání, což se v minulosti už jednou stalo. "Závěry městského soudu ohledně zprošťujících výroků jsou nelogické, jednostranné, pomíjejí základní skutečnosti. Zejména u obžalovaného Urbánka nemůže ten výrok obstát. Nebylo technicky ani teoreticky možné, že by údaje zemřelých pacientů v nemocnici získal a použil někdo jiný," řekl. Zároveň chtěl, aby soudy na obžalované pohlížely jako na členy organizované skupiny, a kvůli tomu jim zpřísnily možné tresty.