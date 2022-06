Soud poslal do vazby podnikatele Kosa obviněného v kauze dopravního podniku

Soud poslal do vazby podnikatele Pavla Kosa, čtvrtého z obviněných v kauze korupce v pražském dopravním podniku. Novinářům to na místě řekl mužův advokát Vlastimil Rampula. Podle informací uniklých do médií z policejních spisů je Kos blízkým spolupracovníkem Michala Redla, údajného šéfa organizované zločinecké skupiny.

"Bylo vyhověno návrhu pana státního zástupce a můj klient byl vzat do vazby," uvedl Rampula po skončení zasedání u Obvodního soudu pro Prahu 9. Podle soudce existují důvodné obavy, že by se Kos mohl skrývat nebo ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky.

"Pan Kos se k obvinění staví tak, že zatím si přečetl mnohostránkový výtisk. Musí se seznámit s poklady, které policejní orgán vedly k zahájení trestního stíhání. Je velmi předčasné se k tomu vyjadřovat," řekl advokát. Dodal, že proti zahájení stíhání podali stížnost.

Kos o víkendu sám přišel na policii, předtím byl v zahraničí - podle Rampuly na plánované sportovní akci. "Je to zvláštní postup, pan Kos se nevyhýbal stíhání, přihlásil se dobrovolně," komentoval právník zadržení klienta. Stížnost proti vazbě zatím nevznesl, počká na písemné vyhotovení úterního rozhodnutí.

Justice Kosa letos v březnu pravomocně odsoudila na pět let za krácení daní se škodou ve výši 135 milionů korun. "Čekáme na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí odvolacího soudu," upřesnil Rampula. Jeho klient tedy ještě neobdržel výzvu k nástupu do výkonu trestu.

Obviněných by aktuálně mělo být 12, podle úterní Mladé fronty Dnes ale jeden z nich - šedesátiletý obchodník v telekomunikačním byznysu Petr Adam - v pondělí zemřel. Státní zástupce Adam Borgula se v úterý nechtěl k počtu obviněných vyjádřit ani jakkoliv jinak komentovat kauzu.

Vládní hnutí Starostové a nezávislí (STAN) v ) úterý zveřejnilo, že vrátí dar ve výši 350 tisíc korun spojený právě s Kosem. Už dříve oznámilo, že vrátí také všechny dary spojené s lobbistou Redlem.

Policie tvrdí, že organizovaná skupina systematicky obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Ve vazbě minulý pátek skončil Redl, nyní již bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN) a podnikatel Zakaría Nemrah. Ten byl podle serveru Hlídač státu v minulosti sponzorem hnutí ANO, které to popírá.

Podle uniklých policejních dokumentů skupina používala šifrované telefony a přezdívky - Kos byl Kosák, Rédl Mišák a Hlubuček Slepičák.

Kauza personálně výrazně zasáhla vládní hnutí. Kvůli kontaktům s Redlem ohlásil v neděli rezignaci k 30. červnu ministr školství Petr Gazdík. V pondělí ze stejného důvodu pozastavil členství ve STAN europoslanec Stanislav Polčák. Odmítli ale, že by byli do kauzy jakkoli zapojeni.