Stavba domu je levnější než koupě, poptávka zůstane vysoká

Poptávka ve stavebnictví by měla zůstat vysoká navzdory růstu cen. Nákup pozemku a stavba domu je totiž levnější než nákup hotové nemovitosti podobných parametrů. Roste také obliba mobilních domů. Tvrdí to oslovení analytici. Podle v pátek zveřejněných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) stavební výroba v Česku letos v lednu dál meziročně rostla, a to o 6,4 procenta.

Produkce v pozemním stavitelství, což je stavba bytových i nebytových budov, se v lednu meziročně zvýšila o 6,1 procenta. Produkce inženýrského stavitelství, tedy stavby cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, vzrostla o 7,7 procenta. Meziměsíčně byl růst stavebnictví oproti prosinci 2021 o 1,7 procenta nižší.

Hlavní ekonom ČSOB Petr Dufek upozornil, že při hodnocení lednových čísel je třeba brát v úvahu loňskou slabou srovnávací základnu a výkyvy počasí, které tentokrát stavebnictví přálo. "Jestli něco stavebnictví v tomto roce ovšem nepřeje, jsou ceny stavebních materiálů, energií a pohonných hmot. Jejich prudký růst problematizuje rentabilitu realizovaných stavebních zakázek a řadu z nich může dokonce zmrazit. Stavební firmy se navíc stále potýkají s nedostatkem pracovníků," uvedl Dufek.

Růst cen stavebnin bude podle Dufka vyžadovat opětovné projednání zakázek zejména ve veřejném sektoru. "Na druhé straně peníze z EU fondů a dodatečné dotace a půjčky z Unie mají z významné části směřovat právě i do stavebnictví, takže nouze o peníze by toto odvětví postihnout neměla," doplnil Dufek.

Podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka nákup pozemku a následná stavba rodinného domu vychází levněji než nákup dokončené nemovitosti obdobných parametrů na realitním trhu. "To může udržovat vysokou poptávku ve stavebnictví i v době zdražování stavebních materiálů, lidské práce a hypotečních úvěrů," řekl Křeček.

Stavební úřady v lednu vydaly 6 751 stavebních povolení, meziročně o 12,1 procenta více. Orientační hodnota nově povolených staveb dosáhla zhruba 33,5 miliardy korun. Počet zahájených bytů vzrostl o 13,1 procenta na 2954. Bytů bylo dokončeno 3556.

"Do obliby se dostávají mobilní domky, které lze zasíťovat na stavebních pozemcích. Mobilní domky vychází výrazně levněji než klasické zděné stavby, přitom poskytují srovnatelný komfort. Sice mají kratší životnost, ale lze v nich bydlet takřka okamžitě po přivezení na pozemek," uvedl dále Křeček.

Podle Vojtěcha Ušely, výkonného ředitele společnosti dodávající tepelně izolační materiály Fibran ČR, bude růst cen vstupních surovin a energií přenesen do koncových cen. "I přes všechno ale zůstává snížení energetické náročnosti staveb jedním z hlavních prostředků jak omezit vliv enormního růstu cen energií na koncového spotřebitele," řekl Ušela.