V kolínském chrámu sv. Bartoloměje dokončují práce na unikátních varhanách

V kolínském chrámu sv. Bartoloměje dokončují práce na rozšiřování chrámových varhan o třetí manuál. Vznikne tak unikátní nástroj francouzského typu, který v Čechách dosud neexistuje.

Varhany se po rozsáhlé opravě vrátily do chrámu loni na podzim. Na rozšíření o třetí řadu kláves, což nebylo součástí původně plánovaných prací, se farnosti podařilo získat peníze ve sbírce. Lidé, firmy a město Kolín darovaly přes 2,1 milionu korun. ČTK to řekl kolínský farář Ján Halama.

Farnost chystá rovněž další etapu obnovy chrámu, která zahrne úpravu vnější části zvonice a ochozu chrámu. Zahájení prací v hodnotě 20 milionů korun je podmíněno získáním dotace a je plánované na příští rok, řekl Halama.

"Práce na varhanách finišují a finální ladění proběhne v druhé polovině dubna a také v první polovině května. Žehnání varhan by pak mělo proběhnout 26. května, zazní při tom Vierneho mše," řekl Halama. Zahajovací koncert pro veřejnost chystá farnost na 12. června. Varhany od roku 2021 opravovali restaurátoři ve dvou moravských dílnách. Oprava a restaurování nástroje byly součástí rozsáhlých oprav interiéru a vyšla na 20 milionů korun. Nezahrnovala ale rozšíření nástroje o další rejstříky a třetí manuál, na které přispěli lidé ve sbírce.

Po dokončení rozsáhlé, zhruba tříleté obnovy interiéru chrámu nyní farnost chystá další etapu oprav. "Mělo by se dělat to, co se ještě v novodobé historii od roku 1990 nedělalo, nebo už jsou od té doby potřebné větší opravy, například nám teď skrze ochoz zatéká a jedna kaple včetně výmalby je poškozená," řekl Halama. Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP II) by podle něj měla pokrýt 60 procent z plánovaných 20 milionů korun.

Farnost začala s kompletní opravou interiéru kostela v roce 2021, většinu z šedesátimilionových nákladů pokryla evropská dotace. Restaurátorskými pracemi prošly desítky kusů mobiliáře, nástěnné malby, chrám má například nové pochozí lávky na půdě, osvětlení, ozvučení a kamery. Neobvyklým prvkem je i umělecky ztvárněná kovaná mříž pod kůrem za západními vstupními dveřmi. Přibyl také pískovcový oltář podle návrhu sochaře Václava Ciglera, ukrývá ostatky čtyř svatých.