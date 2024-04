Za provozování nelegálních heren hrozí osmi lidem na Liberecku tresty vězení od jednoho do šesti let

Celníci odhalili dvě firmy, které provozovaly nelegální herny, zabavili jim automaty i hotovost a případ předali policii. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro neoprávněné provozování hazardní hry. ČTK to dnes řekl krajský policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Podle mluvčí Celního úřadu pro Liberecký kraj Amálie Kolářové odhalili celníci dvě firmy, které na Liberecku provozovaly nelegální herny, rozhodli o propadnutí automatů v hodnotě 3,2 milionu korun. "V průběhu řízení celníci za asistence zámečníka automaty otevřeli a vyjmuli finanční hotovost 433.627 korun, následně firmám celní správa vyčíslila pokutu i s náklady na řízení v celkové výši 3,610.289 korun," doplnila Kolářová. Celníci pak podle ní případ předali policii s návrhem na zahájení trestního stíhání 14 podezřelých.

"I když tyto nelegální herny již díky početným kontrolám nefungují, celníci na Liberecku dál monitorují místa, kde by se obdobné podniky mohly nacházet," dodala mluvčí celní správy.