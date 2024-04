Zastupitel Herman se musí Peckové omluvit za příspěvky o Dozimetru, rozhodl soud

Krajský zastupitel Martin Herman (ANO) se musí omluvit středočeské hejtmance Petře Peckové (STAN) za výroky o jejím údajném zapojení do korupční kauzy Dozimetr a příspěvky musí smazat. Rozhodl o tom dnes kolínský okresní soud.

Pecková žalobu na ochranu osobnosti zdůvodnila ohrožením své důvěryhodnosti a požadovala omluvu. Herman loni v září zveřejnil na sociálních sítích příspěvek o údajném zapojení hejtmanky do korupční kauzy Dozimetr. Na předžalobní výzvu ke stažení tvrzení a omluvě nereagoval. Výzvu k písemné omluvě odmítl Herman i dnes v úvodu jednání. Rozsudek soudu respektuje, zřejmě se odvolá, řekl dnes novinářům po jeho vyhlášení.

"Hranicí svobody projevu je právě ochrana pověsti druhých, které se mohou domáhat i politicky a veřejně činné osoby," uvedla v rozhodnutí soudkyně Martina Suchánková. Herman podle ní převzal tvrzení z článku na serveru PrahaIN.cz, ale zkreslil je. "Podával je tak, jako by byly již faktem, že žalobkyně tedy ladila organizační strukturu organizovaného zločinu, byla součástí zločinecké skupiny a tak dále, o ničem takovém článek neinformoval," uvedla soudkyně v rozsudku. Herman podle ní překročil svobodu projevu. Nejednalo se podle ní o férový politický boj, ale cílenou politickou snahu vyvolat zkreslením senzaci v souvislosti se sledovanou kauzou, která se týká politického uskupení, ke kterému se Pecková hlásí. "Ani politická debata není bezbřehá a nelze ji stavět na smyšlenkách a uvádění nepravd," uvedla soudkyně.

Kauza Dozimetr je podle Hermana stále živá a vyšetřovaná, rozhodnutí soudu proto považuje v některých částech za velmi odvážné. "Pravděpodobně bude následovat odvolání, protože ne se vším, co bylo řečeno, souhlasím," řekl novinářům Herman. Uvedl, že vycházel z faktů a skutečností uvedených v médiích, která považoval za seriózní.

Pecková už dříve uvedla, že Hermanovy výroky jsou ve slušné společnosti za hranou. "Jsem ráda, že když politik nemá nějakou vnitřní integritu, která by nastavila jeho morální hranice, tak že ty hranice, právní, nastavil soud," řekla novinářům po vyhlášení rozsudku Pecková. Soud dnes podle ní uznal, že i politik má právo na ochranu osobnosti a že kritika nemá být lživá. "Jsem o to raději, že to konstatování padlo u prvoinstančního soudu," doplnila Pecková.

Herman loni v září zveřejnil na facebooku příspěvek uvádějící, že podle policejního spisu Pecková osobně ladila celou strukturu organizovaného zločinu u středočeských silničářů a byla důležitou součástí zločinecké skupiny. Vycházel přitom z článku zveřejněného na serveru PrahaIN.cz. Pecková dnes před soudem uvedla, že do té doby ji s kauzou nikdo nespojoval. Výroky se podle Peckové lavinovitě šířily na sociálních sítích a na dalších místech na internetu. Jejich intenzitu posilovalo také sdílení dalšími předními politiky ANO. Jeden z příspěvků zveřejnil Herman také na svém blogu na idnes.cz, kde podle žaloby mohl působit dojmem, že jde o novinářský článek. Žaloba poukázala na to, že výroky poškozují důvěryhodnost Peckové před nadcházejícími krajskými volbami. Pecková v dnešním vyjádření před soudem uvedla, že žalobu podala kvůli svému profesnímu, soukromému i rodinnému životu. Pecková už dříve uvedla, že s obviněnými v kauze nemá nic společného ani nebyla předvolána k výslechu jako svědkyně.

Herman se už dříve hájil tím, že jen sdílel informace z veřejně dostupných zdrojů. Dnes ve vyjádření k žalobě uvedl, že nikdy neprohlásil, že Pecková byla hlavou kauzy dozimetr a páchala trestnou činnost. Svoje výroky nepovažuje za nepravdivé nebo lživé, využil práva na publikaci názorů. Zda se jedná o přípustné výroky, nechal na posouzení soudu. Jedná se podle něj o boj politických rivalů, který by neměl řešit soud. Výroky, které jsou předmětem žaloby, podle Hermana přenesla do veřejného prostoru Pecková ještě před podáním žaloby tím, že je zařadila jako bod programu krajského zastupitelstva loni 30. října.