Moravské divadelní léto nabídne pět představení pod širým nebem

Pět představení pod širým nebem nabídne na sklonku prázdnin divákům olomoucký festival Moravské divadelní léto. Svou open air premiéru bude mít inscenace Cyrano z Bergeracu, diváci se mohou těšit také na muzikál Noc na Karlštejně, ale i na sté uvedení Sluhy dvou plánů. Přehlídka se uskuteční na atraktivních místech Olomouce a v okolí, a to ve Fortu Křelov a v Korunní pevnůstce, řekli zástupci Moravského divadla Olomouc, které festival 24. až 28. srpna pořádá.

Festival se letos v této podobě koná podruhé. "Myšlenka Moravského divadelního léta se nám loni velmi osvědčila, potvrdilo se nám, že to byl dobrý tip. Festival už začíná mít svébytnou tvář," řekl ředitel Moravského divadla Olomouc Pavel Hekela.

Přehlídka začne v pátek 24. srpna uvedením muzikálu Noc na Karlštejně v prostorách Fortu Křelov. Inscenace v režii Dagmar Hlubkové je v repertoáru Moravského divadla šest let, pod širým nebem byla uvedena na Horním náměstí v Olomouci i v areálu šternberského hradu. O uvedení ve fortu je podle zástupců i nyní obrovský zájem, o čemž svědčí již téměř vyprodané představení.

Premiéru pod širým nebem zažije v sobotu 25. srpna inscenace Cyrano z Bergeracu režisérské dvojice Roman Vencl - Michaela Doleželová. "Bude to speciální a výjimečná akce, museli jsme kvůli tomu přizpůsobit aranžmá a scénografii. Pro diváky to bude velký zážitek, kulisy fortu jsou pro Cyrana mnohem lichotivější než interiér Moravského divadla," uvedl šéf olomoucké činohry Roman Vencl. Podotkl, že se během inscenace bude střílet hned z několika děl. "Bude střílet do diváků, ten zážitek mají v ceně vstupenky, určitě doporučuji, aby přišli a sedli si co nejblíže," dodal s úsměvem Vencl.

V neděli se přehlídka přesune do amfiteátru olomoucké Korunní pevnůstky, kde divadlo chystá sté uvedení komedie Sluha dvou pánů, která je divácky nejúspěšnějším titulem v celé historii olomoucké činohry. Hostem Moravského divadelního léta bude soubor Slováckého divadla z Uherského Hradiště, který v pondělí 27. srpna přiveze na pevnůstku inscenaci Rychlé šípy. Jde o titul s úspěchem uváděný už od roku 2000. Letošní přehlídku uzavře v úterý 28. srpna repríza inscenace Cyrano z Bergeracu.

Všechna festivalová představení budou začínat ve 20.00 a odehrají se za každého počasí. Korunní pevnůstka nabídne divákům až 600 míst, v křelovském fortu může představení zhlédnout zhruba 400 diváků.