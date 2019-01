V Mostě vystavují v podzemí kostela specifický druh umění pro tento kraj

Mostecká galerie vystavuje od 10. ledna v podzemních prostorech přesunutého děkanského kostela díla od současných českých tvůrců mozaiky. Tento specifický druh umění je právě pro sever Čech velmi typický, objevuje se stále na řadě míst ve veřejném prostoru. Současná česká mozaika je první výstavou v mostecké galerii poté, co se sloučila s oblastním muzeem.

"Výstavu jsme plánovali ještě předtím, než krajští zastupitelé o sloučení rozhodli. Pak jsme autorce ukázali prostory kostela a o umístění výstavy bylo rozhodnuto," řekl ředitel muzea Michal Soukup. "Snažíme se upoutat pozornost lidí k mozaice jako k fenoménu, který je specifický pro naši oblast a rádi bychom se k ní opakovaně vraceli," uvedl.

Pestrá a barevná díla od zhruba 35 autorů jsou instalována v podzemí kostela na stěnách i v prostoru. Nechybí plakáty se zobrazenými rozměrnými mozaikami ztvárněnými v prostoru. "Právě monumentalita byla důvodem, proč se mozaika těšila velké oblibě v době minulých padesáti let nedemokratického režimu a s ním je neprávem spojována," řekla kurátorka výstavy Jitka Šrejberová.

Cílem výstavy, která je pro veřejnost otevřena vždy od úterý do neděle do 28. dubna, je podle Šrejberové představit mozaiku jako umění pestré, rozmanité, s obrovskou šíří úhlů pohledu, možností přístupu, materiálové variability, jako umění uplatňující se v užitkových předmětech, v architektuře i jako volná autonomní díla umístěná v interiéru i v krajině. Výstava prezentuje práce umělců z období od 80. let 20. století po současnost.

Před rokem 1989 bylo výtvarné umění pro architekturu preferovaným a bohatě dotovaným oborem. "Po celém Ústeckém kraji se nachází množství výtvarných děl v prostoru. Zůstávají často nepovšimnuta veřejností," uvedla Šrejbrová s tím, že Most je město mozaikám zaslíbené. "Mnohé z nich ještě čekají na své docenění a především na citlivou a zevrubnou revitalizaci," poznamenala.

Výstavu připravila restaurátorka a výtvarnice Magdalena Kracík Štorkánová. "Je tu přes sto živých exponátů, mozaiek, které přešly z architektury do interiérů a část nafocených mozaiek, které nebylo možné sejmou ze stěny," řekla. Výstava podle ní ukazuje, do jaké míry se současní umělci právě mozaice věnují.