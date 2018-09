Jaké účinky má česnekový, tymiánový či levandulový sirup?

Sirupy z plátků růží či smrkové nabízí Lenka Plšková z Fryštáku na Zlínsku. Zájem je také o sirup mládí, který je pikantní. Je z česneku a jablečného octu a třtinového cukru, umí krásně pročistit trávicí ustrojí, snižuje krevní tlak, cholesterol, řekla Plšková na zlínském Garden Food Festivalu.

Plšková vyrábí asi dvě desítky druhů sirupů slazených třtinovým cukrem, také džemy, mošty i zavařeniny. Suroviny pochází z vlastního sadu a zahrady. "Snažíme se vše ekologicky vypěstovat. Bylinky, které nám doma nerostou, sbíráme na úpatí Hostýnských vrchů," uvedla Plšková.

Zejména ženy mají podle jejích slov zájem o růžový sirup z plátků růží, který má příznivé účinky na srdce. "Oblíbený je i smrkový sirup na nachlazení, zvyšuje imunitu. Máme dobromyslový, tymiánový, bezinkový, levandulový, pampeliškový sirup, ze slézu maurského, ten si pěstujeme, krásně kvete a má hodně účinků," uvedla Plšková.

Marmelády a džemy začala dělat před lety, zejména kvůli svým dětem. "Věděla jsem, co do toho dávám. Máme i kompoty, prostě co naroste, co máme přebytky na zahrádce, snažíme se zpracovat. Vždy mě něco napadne a zkusím to udělat, naposledy například mošt s řepou a mrkví," uvedla Plšková. Zájem o její výrobky mají zejména mladí lidé či rodiče.