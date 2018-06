Mattoni Grand Drink 2018 ovládlo československé duo

Porota respektované barmanské soutěže Mattoni Grand Drink vybrala vítěze! Nejlepší nealko koktejl s názvem Grand Rituals... umíchal v 8. ročníku mistrovství světa Tomáš Gyén. Porotu přesvědčila kombinace rakytníku, zázvoru a cascary jedinečně snoubená s českou minerální vodou Mattoni. Český reprezentant Jiří Boháč získal v silné mezinárodní konkurenci se svým neotřelým drinkem IQ Mattoni úžasné 2. místo. Soutěží a následným Mattoni koktejl festivalem oslavili barmani a přeplněné Staroměstské náměstí první ročník Světového dne nealkoholických koktejlů.

Mezi 20 světovými barmany bojoval o vítězství ve 21. ročníku Mattoni Grand Drinku (MGD), který je současně 8. ročníkem mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů i Čech Jiří Boháč. Nakonec obsadil krásné 2. místo. Porota letos prvním místem a odměnou 10 tisíc dolarů ocenila Tomáše Gyéna, který dokázal v rámci přísných pravidel umíchat chutí a originalitou nejlepší nealko koktejl letošního mistrovství.

"Dnešní soutěž pro mě byla skvělá, byla to jedna z nejlepších světových soutěží, kterých jsem se zúčastnil. Velkou zkušeností pro mě bylo míchání na velkém pódiu, to jsem zažil úplně poprvé. Třešničkou na dortu pak pro mě byla výhra titulu Mistra světa. Je to úžasné ocenění za roky práce a vzdělávání. Ale tím moje barmanská cesta určitě nekončí, i finanční odměnu plánuji investovat do dalšího rozvoje a vzdělávání. Možná bych se rád vydal i na nějakou dovolenou, ale to většinou také spojuji se získáváním nových barmanských zkušeností," prozradil vítěz Tomáš Gyén.

Letos byla soutěž MGD koncentrována do jednoho dne a barmani své drinky míchali přímo před diváky na Staroměstském náměstí. Přítomní zvědavci tak se soutěžícími naplno prožili show i chvíle napětí při míchání drinků. Návštěvníci centra Prahy se také mohli projít po speciálně vytvořené Barstreet, kde měli šanci ochutnat míchané nápoje z těch nejlepších pražských barů.

To, že soutěž je obtížná dokonce i pro zkušené barmany potvrdil i prezident České barmanské asociace Aleš Svojanovský. "Odborná porota pečlivě dbá na dodržení všech přísných pravidel soutěže Mattoni Grand Drink. Soutěžní koktejly musí být nejen nealkoholické, ale také nízkokalorické. Jejich autoři je již například nemůžou ochucovat větším množstvím sladkých sirupů, které by neúměrně zvýšily obsah kalorií. Barmani si ale díky tomu dají záležet na vyvážení a propracování chuti svého míchaného nápoje," prozradil prezident České barmanské asociace Aleš Svojanovský. "Vznikají tak skutečně kreativní koktejly, které dokážou porotu každý rok překvapit, ať netradičně zvolenými ingrediencemi či jejich neotřelou kombinací."