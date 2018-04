Křemílek i Pat a Mat. Zámek zahájil sezonu pohádkově

Pohádkovou prohlídkou zahájil v sobotu sezonu zámek v Holešově na Kroměřížsku. Na všechny příchozí, zejména na dětské návštěvníky čekaly na stylizovaných stanovištích postavy z různých pohádek. Dorazily asi dva tisíce lidí, řekla mluvčí Městského kulturního střediska Holešov Dana Podhajská.

"Na děti tady čeká Křemílek a Vochomůrka, králíci z klobouku, Pat a Mat, Rumcajs a Manka, také šmoulové, Popelka nebo ježibaba. Jako bonus jsme připravili balónkovou show ve velkém sále," uvedla Podhajská.

Návštěvnost zámku roste, loni do něj zavítalo 27 tisíc lidí, o 2000 více než předloni. Největší zájem budí výstavy, na výstavu věnovanou exotickým zvířatům přišlo 12 tisíc návštěvníků. Dalších 6000 lidí přilákaly v adventním období výstavy betlémů a hobby modelů.

Zámek si letos připomene "osmičková" výročí. "Prvním projektem budou Holešovské osudové osmičky, výstava, která na deseti panelech připomene významné letopočty české moderní státnosti a události s nimi spojené tak, jak je prožívali obyvatelé Holešova," uvedla Podhajská.

Chystá se také výstava Stromy republiky Zlínského kraje. "S jejich výsadbou bylo spontánně započato v letech 1918 až 1920 a pak znovu, obvykle v letech kulatých výročí vzniku republiky. Fotografická výstava odráží současný stav stromů, v některých případech i dobové snímky z výsadby nebo různých fází růstu. Holešov je jedním ze sedmi míst ve Zlínském kraji, kde bude výstava u příležitosti sto let státnosti představena," řekla Podhajská. V plánu je také výstava Děti slaví 100 let republiky, kterou kulturní středisko připravuje ve spolupráci se všemi základními, středními a uměleckými školami v Holešově.

Od června do září bude v zámku k vidění tvorba malíře Joži Uprky. Na léto je připraveno promítání filmů v kinematografu bratří Čadíků, v Holešově se také tradičně koná festival židovské kultury. Zejména rodinám s dětmi bude určena výstava o včelách nazvaná Bzzukot, která bude mít hravou i vzdělávací část.

Renesanční zámek byl postaven v roce 1574 na místě někdejší gotické tvrze z 15. století, jejíž část se na zámku dodnes zachovala. Na konci třicetileté války v roce 1643 zámek vyplenili a vypálili Švédové. V takovém stavu jej v roce 1651 koupil Jan hrabě z Rottalu, který si objednal jeho přestavbu v duchu raného baroka. Dokončena byla před rokem 1674. Poslední závažnější stavební změny na zámku spadají do období pozdního klasicismu, tedy do poloviny 19. století. V roce 1948 byl zámek znárodněn, v roce 1992 ho v restituci získala soukromá majitelka. Holešovská radnice ho od ní koupila v roce 2005, postupně investuje do oprav.