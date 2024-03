Aktivní pobyt v lázních? Bez stylového oblečení ne!

Lázně se stávají čím dál oblíbenějším místem, kde trávíme dovolenou. Ty tam jsou časy, kdy se do lázní jezdilo výhradně z léčebných důvodů a na doporučení lékaře, dneska se sem může vypravit každý, i bez zdravotních důvodů. Je tu krásná příroda, čistý vzduch, možnost procházek i zajímavých výletů, navíc si lze přiobjednat nějakou tu proceduru.

Proč jet do lázní?

Pobyt v lázních je způsobem, jak pečovat o svoje tělo i mysl. Odpočinete si, načerpáte nové síly, uděláte něco pro zdraví. Cest do lázní vede několik, můžete se sem vydat:

· Na pojišťovnu, to když vám pobyt doporučí z nějakého důvodu váš ošetřující lékař a revizní lékař pojišťovny žádost schválí.

· Částečně na pojišťovnu, částečně jako samoplátce, když revizní lékař dojde k názoru, že nemáte nárok na plně hrazené lázně od pojišťovny.

· Jako samoplátce, kdy si vše hradíte sami. Výhodou tohoto způsobu je fakt, že si sami vyberete lázně, do kterých se vydáte.

Co si s sebou určitě vzít?

Ať už vyrážíme kamkoli, je třeba si s sebou zabalit věci osobní potřeby, doklady, nabíječku na mobil, léky a samozřejmě i nějaké to oblečení. Lázně na tom nejsou jinak, je třeba si s sebou vzít jak oblečení na procedury, tak na procházky a trávení volného času. Právě tady se zastavíme, protože pobyt v lázních je třeba si užívat plnými doušky. A co k tomu přispěje víc než stylové oblečení, které vám zároveň umožní procházky, výlety i cesty za procedurami.

Jak by mělo oblečení do lázní vypadat?

Každé oblečení, které si oblékáme, by mělo být pohodlné, příjemné na tělo a odpovídat aktivitě, které se chceme věnovat. Platí to i o oblečení do lázní, když půjdeme na procházku, vezmeme si pohodlné oblečení, které nás nebude nijak limitovat, když si půjdeme večer užít zábavy, oblékneme si něco slušivého, dámy například šaty nebo sukni. Ať tak či tak, jistě oceníte oblečení, které se postará o váš tepelný komfort a udrží vás v suchu, i když se pořádně zapotíte. Ať už procházkou, nebo na tanečním parketu.

Zkuste funkční prádlo

Funkční oblečení se dá nosit nejen na sport, dneska už se vyrábí v mnoha zajímavých designech, díky kterým se v něm klidně můžete vypravit i do práce nebo právě do lázní. Jeho velkou předností jsou materiály, ze kterých je ušité. Právě ty se totiž postarají o všechny ty přednosti, kvůli kterým máme funkční prádlo tak rádi. O bavlnu rozhodně nejde, ta je sice příjemná na těle, ale když navlhne, tak studí. Pro výrobu funkčního prádla se používá polypropylen, merino nebo bambus. A jaké vlastnosti patří mezi TOP?

· Schopnost odvádět od těla vlhkost.

· Zajistit tepelnou izolaci.

· Funkční prádlo nestudí, ani když navlhne.

· Rychle schne

· Reguluje tělesnou teplotu

· Je hypoalergenní