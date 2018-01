Výroba papírových masek je na seznamu kulturního dědictví

Unikátní výroba masopustních papírových masek ze Zákup na Českolipsku je od 11. ledna na Národním seznamu nemateriálního kulturního dědictví. Zákupská společnost PVO je poslední v Evropě, která tradičním způsobem masky vyrábí. Ostatní skončily kvůli levné čínské konkurenci. Po výrobě skleněných perličkových ozdob v Poniklé a roprachtických saní rohaček je to třetí tradiční výroba z Libereckého kraje, která se na seznam dostala. Novináře o tom dnes informovala krajská radní pro kulturu Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj).

"Masopustní masky ze Zákup se vyrábějí stejnou technikou jako před sto lety. Kousky papíru prosycené lepidlem se vlepují do formy, po uschnutí se ostříhají, ručně vytlučou a vymalují a nastříkají lakem," popsala postup výroby Vladimíra Jakouběová, ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově a autorka návrhu nominace. Výroba má více než stoletou tradici a podmínkou zápisu na seznam je podle Jakouběové i to, že nezanikne, ale bude ve výrobě pokračovat. "Že ta firma skutečně nějakým způsobem prosperuje, nemá problémy, že to třeba se současným majitelem neskončí," dodala Jakouběová.

PVO navazuje ve své činnosti na První rakouskou továrnu na patentní listy a luxusní papír, založenou roku 1884. Každá maska je unikát. "Výroba je velice náročná, dodržujeme tradiční postup, jen jsou dnes problémy třeba s materiálem, hlavně s kvalitním papírem. 90 procent papíren v Česku skončilo kvůli konkurenci a třeba barevný papír musíme dovážet z Německa nebo ze Švédska, což se projevuje na ceně," řekl jednatel společnosti PVO Zdeněk Rydygr. Odběratelé si podle něj na vysoké ceny často stěžují. "Říkám jim, že ze švédského či německého papíru a české mzdy nemůžeme udělat čínskou cenu," dodal Rydygr.

Firma PVO zaměstnává zhruba desítku lidí a ročně uskuteční zakázky za dva miliony korun. Masky vyrábí do tradičních sádrových forem, které jsou často i sto let staré. V případě velkých masopustních hlav jde o zakázkovou výrobu, ročně se jich dělá jen kolem 40. "Dřív se dělalo kolem stovky druhů papírových hlav, různé žertovné papírové hudební nástroje a další věci jako ruce a nohy, bohužel v roce 1979 tehdejší vedoucí nechal vyvézt dva náklaďáky sádrových forem na skládku, takže dnes máme k dispozici jen asi třetinu sádrových forem," dodal jednatel PVO. Největší zájem je podle něj v případě masopustních masek o hlavy medvěda, koně, ale také třeba postav, jako je Žid.