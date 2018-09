Vznikne nová restaurátorská dílna historických motocyklů

Na Fakultě strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) vznikne restaurátorská dílna zaměřená na opravy historických motocyklů. Sloužit bude nejen ke zhodnocení krajské sbírky historických motocyklů, ale praxi v restaurátorství v ní budou moci získat samotní studenti. Rozhodli o tom na svém pátečním jednání krajští zastupitelé.

Kraj bude financovat nejen vznik dílny, ale podílet se bude i na jejím provozu. Celkem by měl do projektu investovat maximálně tři miliony korun. Kraj před třemi lety získal sbírku 41 historických motocyklů. Daroval mu je akademický sochař Miroslav Rybička, který na historických motocyklech závodil. "Odborníci ji oceňují zejména kvůli několika exemplářům s unikátní konstrukcí, které považují pro historii motosportu za převratné, například La Mondiale Super Sport 500 Chaise Motor z roku 1927, kterých bylo vyrobeno pouze sedm kusů," uvedl náměstek hejtmana Jan Krkoška (ANO). Historické stroje jsou vystaveny v pavilonu C na Výstavišti Černá louka v Ostravě.

"Když Moravskoslezskému kraji pan Rybička sbírku předával, přál si, aby kromě ostravské expozice vznikla i restaurátorská dílna, ve které by se mohli učit mladí technici, odborníci i laici. Díky spolupráci kraje a technické univerzity tak bude jeho vize naplněna," uvedl Krkoška.

Podle něj navíc v dílně budou odborníci postupně renovovat jednotlivé motocykly, což sbírku zhodnotí. Dílna by mohla být otevřena v polovině příštího roku. Kromě studentů ji bude moci využívat také veřejnost.

Technická univerzita navíc usiluje o akreditaci nového studijního oboru se zaměřením právě na renovaci starých vozidel. "K akreditaci nového studijního zaměření s předpokládaným názvem Renovace historických vozidel, ke které směřujeme, je relativně dlouhá cesta. Jeho reálné otevření vidím někdy v akademickém roce 2020/2021," řekl proděkan Fakulty strojní Jiří Fries.