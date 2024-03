EA oznámila F1 24!

První náznak dalšího ročníku závodní série F1 byl zveřejněn. EA zveřejnila výhody za předobjednání.

Společnost Electronic Arts oficiálně oznámila F1 24 od studia Codemasters. První závod proběhne 31. května, a hráči na PC a konzolích PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series se mohou přihlásit.

Z oficiálního webu je zřejmé, že letošní verze přinese dynamické ovládání s nejnovější fyzikou, což by mělo znamenat větší kontrolu nad stylem jízdy. Vývojáři také slibují nový kariérní režim, jehož podrobnosti se dozvíme v dubnu.

