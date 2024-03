Hrozí odložení vydání GTA 6 až o rok

Jedna z nejočekávanějších her světa, GTA 6, je naplánovaná na rok 2025. Avšak nejnovější zprávy naznačují, že by se mohla zpozdit až o rok.

Možnost odložení GTA 6 vyplouvá na povrch tři měsíce po oznámení šestého dílu jedné z nejoblíbenějších herních sérií historie. Nové informace naznačují, že vývoj titulu začíná zpomalovat a zaostává za plánem. Zástupci ve vedení studia Rockstar údajně obávají, že hra nestihne své plánované datum vydání.

GTA 6 nemá stanovené přesné datum vydání. Jediné, co víme s jistotou, je, že má být vydána v roce 2025. Nicméně i toto se může změnit a hra by mohla vyjít až v roce 2026. Server Kotaku s odvoláním na informace zasvěcené do projektu tvrdí, že vývoj v současné době zaostává. Tento problém měl být také důvodem k návratu vývojářů Rockstaru zpět do kanceláří, místo práce na dálku, jak uvedl server Bloomberg v únoru letošního roku. Vedení se obává, že pokud by se pracovalo na dálku nadále, hra by se s jistotou nevydala dříve než v roce 2026.

Původně se spekulovalo, že by mohla být vydána dokonce na jaře roku 2025. Nicméně s novými informacemi se toto časové okno jeví jako nepravděpodobné. Zdroje serveru Kotaku naznačují, že realističtějším termínem vydání je podzim téhož roku nebo dokonce začátek roku 2026. Nebylo by to překvapivé, série GTA totiž v minulosti trpěla odklady u každého velkého dílu. Tato zpráva by mohla být nejzklamáním zejména pro hráče na PC. Plánované vydání pro rok 2025 je totiž stanoveno pouze pro konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S, což naznačuje, že vydání pro PC by mohlo přijít až v roce 2027, jak nám napovídá zkušenost s GTA 5.