Konzolové World of Warships: Legends si zahrajete i na mobilech a tabletech

Společnost Wargaming přináší na dotykové obrazovky po celém světě parádní námořní bitvy díky globálnímu vydání hry World of Warships: Legends na mobilních zařízeních. Hráči, kterým je hry k dispozici zdarma prostřednictvím Google Play a Apple App Store, se mohou s příchodem nové aktualizace vrhnout na moře. Současně s tímto vzrušujícím spuštěním přináší hra Legends zbrusu novou událost Planet Clash plnou vesmírného obsahu, čtyři nové japonské křižníky v předběžném přístupu a další klasickou pětitýdenní kampaň, na jejímž konci čeká celoevropská prémiová bitevní loď.

Legends na mobilech a crossplay k tomu!

Od letošní jarní aktualizace se hráči po celém světě mohou ponořit do světa World of Warships hlouběji než kdykoli předtím: Legends na mobilu umožňují hráčům zažít všechny akční souboje ve hře World of Warships: Legends jako na dlani. Mobilní edice, která je k dispozici zdarma pro Android i iOS, je navržena tak, aby umožňovala křížovou hru a křížový postup pro Xbox i PlayStation, a je vybavena intuitivním a snadným ovládáním na dotykové obrazovce pro plynulou jízdu. Mobilní hráči se mohou těšit na nádherně detailní mapy, stovky hyperrealistických modelů lodí 20. století a pohlcující efekty. Při spuštění hry budou k dispozici téměř všechny typy lodí, takže si hráči mohou sestavit vlastní unikátní armádu a vydat se na misi s cílem dobýt širé moře.

Evgeniy Shukin, publishing director World of Warships: Legends dodává: "Chtěli jsme našim hráčům, kteří jsou zapálení pro naši hru a nemohou se dočkat, až se vrátí domů a užijí si několik zápasů, poskytnout co nejlepší zážitek. Díky zavedení křížového postupu mohou nyní hráči postupovat po svých oblíbených lodních linkách i cestou do práce."

World of Warships: Legends je ke stažení na Google Play a Apple App Store.

Planet Clash kosmický event

Zbrusu nová vesmírná událost Planet Clash se v Legendách postará o gravitační vlny. Hráči v ní soutěží v jedinečném režimu PvE, který je postupně obtížnější s plněním různých úkolů. Kapitáni, kteří se chtějí pustit do tohoto mezigalaktického dobrodružství, si mohou vybrat jednu ze tří tematických lodí, které se vyznačují vlastními jedinečnými schopnostmi, včetně Orbital Strike a Electromagnetic Pulse, a také oddané velitele, kteří jsou připraveni převzít kormidlo. V průběhu akce mohou hráči získat časově omezenou měnu, hvězdné žetony, za které si mohou zakoupit hvězdnou řadu předmětů akce, včetně lodi, kamufláží a několika podob Velitele.

Japonské křižníky jsou v předběžném přístupu

V březnu se v předběžném přístupu objeví také čtyři japonské těžké křižníky a do hry se dostane i další pětitýdenní kampaň se 100 milníky. Těžké křižníky, které jsou k dispozici v bednách s japonskými křižníky, zahrnují úrovně IV až VII. K těmto hrozivým plavidlům je přiložen speciální kalendář, který nabízí spoustu odměn, včetně speciálního japonského velitele.

Nová kampaň Sveriges Sällhet nabízí také jednu další záviděníhodnou loď, kterou si hráči mohou přidat do svého námořnictva. Na konci pěti týdnů čeká panevropská prémiová bitevní loď VIII. úrovně Karl XIV Johan jako slavná odměna, připravená vyplout na moře..