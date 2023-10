Na Epic Games Storu odstartoval halloweenský výprodej

Na své si přijdou zejména příznivci hororů a zombie akcí.

Digitální obchod Epic Games Store zahájil větší slevovou akci s tématem Halloweenu. Výsledkem je řada slev na převážně hororové tituly jako The Outlast Trials, The Callisto Protocol nebo Scorn a hry se zombie tematikou v podobě druhého Dead Islandu, Days Gone či World War Z. V akci ale najdete také hry z dalších žánrů. Výprodej poběží na stránkách obchodu až do 1. listopadu.

Ve slevě se nachází například tyto hry:

Dead Island 2 za 1 259 korun

The Last of Us Part 1 za 1 135 korun

The Callisto Protocol - Digital Deluxe Edition za 790 korun

Dying Light 2 za 750 korun

Remnant 2 za 620 korun

The Outlast Trials za 512 korun

Sherlock Holmes The Awakened za 489 korun

Gotham Knights za 400 korun

Days Gone za 392 korun

Scorn za 336 korun

Evil Dead: The Game za 315 korun

World War Z za 315 korun

Sherlock Holmes Chapter One za 220 korun

Choo-Choo Charles za 215 korun

Dead by Daylight za 210 korun

Alan Wake Remastered za 208 korun

SOMA za 132 korun

Kompletní nabídku si můžete prohlédnout na stránkách Epic Games Storu.