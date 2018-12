Nové Far Cry překvapivě vyjde už v únoru a přinese post-apokalyptický svět

Vydavatel Ubisoft pro svoji populární sérii Far Cry chystá další netradiční odbočku. Díl New Dawn nás vezme do světa předchozího dílu, který proměnil výbuch atomické bomby.

Fanoušci série Far Cry se nového dílu dočkají dříve, než určitě čekali. Přece jen Far Cry 5 vyšlo v březnu tohoto roku. Novinka ale nebude standardní pokračování (na Far Cry 6 si ještě počkáme), ale odbočka ve stylu dílu Primal, který nás vzal daleko do minulosti.

S nově oznámeným Far Cry New Dawn se vydáme jiným směrem a sice se příběh posune o 17 let za Far Cry 5. Tehdejší záporák Joseph Seed totiž způsobil nukleární katastrofu, takže nás čeká post-apokalyptická Montana s novým řádem.

Lidstvo se snaží přežít a tradiční civilizace dávno nefunguje. Přeživší zde bojují hlavně s frakcí Highwaymen, jenž má ve zvyku plenit a ničit. Vedou ji dvě nemilosrdné sestry, které představuje první trailer na hru.

Hlavním tématem Far Cry New Dawn tak bude boj s těmito zloduchy a také vylepšování domácí základny. Navíc se podíváte i mimo Montanu díky tzv. expedicím. Ty vezmou hráče na krátké "výlety” po zbytku USA, kde bude možné sehnat vzácné zdroje a výbavu.

Far Cry New Dawn vyjde už 15. února příštího roku pro počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.