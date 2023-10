Wargaming United na podporu Ukrajiny

Společnost zahajuje svou největší charitativní iniciativu v 6 hrách

Ve společnosti Wargaming milujeme válečné hry, ale skutečnou válku nesnášíme. A toto téma je pro nás obzvlášť citlivé, protože v Kyjevě máme celé studio, které tvrdě pracuje na World of Tanks a dalších produktech navzdory všem hrůzám, které jejich země denně prožívá.

V uplynulém roce a půl společnost Wargaming přispívala na pomoc ukrajinským civilistům, včetně 1 milionu dolarů věnovaných na lékařskou pomoc a vybavení během prvního týdne války a 100 000 dolarů věnovaných obětem katastrofy v Kachovce a několika dalších akcí. Stovky našich zaměstnanců přispívají z vlastní iniciativy, zahájili interní sbírku a shromáždili 200 000 eur na nákup sanitních vozů pro ukrajinské zdravotníky.

Věříme v sílu jednoty a jsme odhodláni pokračovat v našem úsilí. Nyní vyzýváme všechny naše hráče, aby se k nám připojili a podpořili ty, kteří byli postiženi válkou, a spouštíme náš největší charitativní projekt - WargamingUnited.

Počínaje dneškem vítáme komunitu v šesti našich hrách - World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Tanks Modern Armor, World of Warships, World of Warships: a World of Warplanes - aby se spojili v rámci této globální iniciativy. Každá hra bude obsahovat speciální balíčky s ukrajinskou tématikou a prvky pro přizpůsobení vytvořené umělci ze studia Wargaming Kyjev. Díky těmto časově omezeným nabídkám mohou hráči nejen pomoci těm, kteří to potřebují, ale také získat hodnotný herní obsah a zároveň vyjádřit svou podporu.

Z každého zakoupeného balíčku "WargamingUnited" věnujeme 100 % na UNITED24, oficiální fundraisingovou platformu Ukrajiny, na nákup sanitek C-Type, které se ujmou záchrany životů. Sanitky typu C jsou vysoce specializovaná vozidla, vybavená nezbytnými defibrilátory, monitory srdeční činnosti, kyslíkovými cisternami a zařízeními pro umělou plicní ventilaci, která jsou potřebná k udržení zraněných při životě, dokud se nedostanou na operační sál. Každá financovaná sanitka znamená stovky zachráněných životů.

Balíčky budou k dispozici od 18. října do 1. listopadu.

Podívejte se na stránky "WargamingUnited”, kde se o naší nové aktivitě dozvíte vic: http://united.wargaming.net/