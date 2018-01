Festival Welzlování se koná naposledy, připomene významná výročí

Zábřežský festival Welzlování, který se každoročně koná na počest nejslavnějšího zábřežského rodáka Jana Eskyma Welzla, se bude letos ve své dosavadní podobě konat naposledy. Organizátoři se přitom loučí s příznivci bohatým programem - patnáctiletou historii přehlídky uzavře 14 akcí, které se uskuteční v době od soboty do konce března. Nechybí výstavy, cestovatelské přednášky i recesistické závody. Příznivcům připomenou výročí spjatá s touto osobností, řekl pořadatel festivalu Zdeněk David.

"Myslím si, že 15. ročník je dobrá příležitost k ohlédnutí za jeho historií i výzvou do budoucna. Byl bych rád, aby se našli noví aktivní lidé, kteří by se festivalu chopili a našli mu novou formu. My chceme v tom nejlepším skončit. Venkovní akce typu běh do zámecké brány, Welzlův kufr či závody lidských posádek budou naposledy," uvedl David.

Přehlídka odstartuje v sobotu recesistickou akcí v podobě Welzlova běhu do zámecké brány. Příští čtvrtek čeká návštěvníky výstava a audiovizuální pořad Vítězslava Vursta o putování do oblasti Barentsova moře, na začátku února se otevře fotografická výstava Martina Strouhala, který mapoval v ruské Arktidě stopy dobrodruha Welzla. Přehlídku doprovodí promítání filmů a cestovatelské přednášky. Chybět nebudou recesistické závody Welzlův kufr a závody čtyřspřeží s lidskou posádkou.

Festival má vyvrcholit 7. března, na kdy pořadatelé chystají akci na Masarykově náměstí s názvem Setkání velikánů. Odhalena bude při ní pamětní deska připomínající 125 let od setkání Járy Cimrmana a Jana Eskymo Welzla. "Letos uplyne 150 let od narození Welzla a 70 let od jeho úmrtí. Před 125 lety, jak jsme zjistili na základě našeho bádání, se v Zábřehu někdy v roce 1893 setkal s dalším českým velikánem Járou Cimrmanem. Toto setkání mělo pro něj poté zásadní vliv na jeho další život," doplnil David.

Festival je věnován zábřežskému rodákovi Janu Eskymo Welzlovi (1868 - 1948). Místní ho pokládají za druhého Járu Cimrmana, ovšem s tím rozdílem, že Welzl skutečně žil. Odešel z domova, aby se vyhnul vojenské službě, procestoval svět, psal knihy, zlatokopům na Aljašce vyráběl těžební stroje a nakonec se stal náčelníkem Eskymáků.