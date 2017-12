Závod v počtu výstupů na nejvyšší vrchol Vysočiny bude pokračovat

Celoroční závod Javořice 365 spočívající v počtu výstupů na tento nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny bude pokračovat i v novém roce. Letošního prvního ročníku se aktivně účastní 195 lidí, na kontě mají od 1. ledna v součtu už více než 7800 výstupů na kole, pěšky i na běžkách. Vyhraje ten, kdo bude mít výstupů nejvíc. Výsledky je možné průběžně sledovat na webu. Oficiálně budou vyhlášeny 1. ledna na náměstí v Počátkách. Akce začne v 17.00, řekl Pavel Komín z oddílu VHT Počátky, který závod pořádá.

"Nejsem si jistý, jestli bude i třetí ročník, to uvidíme po příštím roce. Ale pokud bude dobrý ohlas, tak proč ne," řekl Komín. Členové oddílu se inspirovali soutěží konanou na Lysé hoře. Vrch Javořice na Jihlavsku s nadmořskou výškou 837 metrů je sice podstatně nižší, ale lidé tam chodí rádi. Zájem o závod trvající 365 dní několikanásobně předčil očekávání pořadatelů. "Předpoklad byl, že když to půjde dobře, budeme mít 40 účastníků. To se velice rychle překonalo," uvedl Komín.

Závodníci jezdí na Javořici nejvíc na kole, na celkovém počtu výstupů se cyklojízdy podílejí více než 60 procenty. Přibližně 2000 výstupů absolvovali pěšky a dalších 543 díky minulé zimě se sněhem na běžkách. Další výstupy připadají na konto běžců, jeden závodník použil i koloběžku. V součtu od 1. ledna urazili účastníci závodu bezmála 29 tisíc kilometrů. Nejaktivnější závodník uvedený na webu pod přezdívkou Trky, který se věnuje cyklistice, byl na Javořici od začátku roku už 670krát.