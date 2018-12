V ZOO Dvůr Králové se narodilo mládě nosorožce dvourohého

V ZOO Dvůr Králové nad Labem se v neděli narodilo mládě nosorožce dvourohého, druhu, který je ohrožen vyhynutím. Nové mládě je sameček a je 46. nosorožcem dvourohým, který se ve dvorské zoo narodil. Z toho od roku 2015 se narodilo sedm nosorožců. Zároveň zoo získala z Francie na podporu chovu samici jižního bílého nosorožce. Zvíře rozšíří stávající tříčlennou skupinu dvorských jižních bílých nosorožců. Dvorská zoo patří k největším a nejúspěšnějším chovatelům nosorožců na světě. Řekla to mluvčí zoo Andrea Jiroušová.

ZOO Dvůr Králové chová nosorožce dvourohé takzvaného východního poddruhu jako jediná v České republice. Ve volné přírodě těchto nosorožců, kteří jsou též nazýváni nosorožci černými, žije posledních zhruba 900 jedinců. Nosorožců jižních bílých žije v Africe přibližně 20 000 kusů.

Matkou nového mláděte je dvanáctiletá samice Maisha, otcem samec Mweru. "Maisha přivedla na svět v minulosti bez problému dvě mláďata a vše proběhlo hladce i tentokrát. Sameček váží 41 kilogramů, a je tak jedním z největších mláďat, jaké jsme tu kdy měli," řekl zoolog Jiří Hrubý. Sameček je zatím s matkou ve vnitřní ubikaci. Ven začnou chodit, pokud to počasí dovolí, až po Novém roce.

Samice jižního bílého nosorožce jménem Jabulina dorazila do Dvora Králové v úterý večer z francouzské zoo Montpellier. Dnes ji chovatelé vypustili z přepravní bedny. Jabulina je sedmnáctiletá samice a evropský koordinátor chovu nosorožců bílých ji doporučil k převozu do Dvora Králové. Ve Francii se jí totiž nepodařilo spojit se samcem. "U nás máme se spojování nosorožců bohaté zkušenosti, proto jsme ji neměli důvod odmítnout. Pokusíme se ji postupně začlenit do stávající fungující skupiny," uvedl Hrubý.





S novým přírůstkem má nyní skupina černých dvourohých nosorožců 19 jedinců, což je nejvíc v historii zahrady. S jižními bílými nosorožci čítá stádo nosorožců ve Dvoře Králové 23 kusů.

ZOO Dvůr Králové připravuje mezinárodní přesun pěti nosorožců dvourohých z Evropy do Rwandy. Tři nosorožci budou z chovu dvorské zoo. Další dva budou ze zoo Flamingo Land ve Velké Británii a z dánské zoo Ree Park Safari, oba se již ve Dvoře Králové na transport připravují. Odvoz zvířat je naplánován na přelom května a června příštího roku. Půjde o dosud největší přesun nosorožců z Evropy do Afriky.

"I díky tomu, jak se nám v chovu tohoto druhu daří, můžeme tato kriticky ohrožená zvířata vracet zpátky do Afriky," uvedl ředitel zoo Přemysl Rabas.

Základ chovu nosorožců ve Dvoře Králové byl položen téměř před 50 lety zvířaty, která z afrických expedic na přelomu 60. a 70. let minulého století přivezl tehdejší ředitel zoo Josef Vágner. První nosorožec se ve Dvoře Králové narodil v roce 1976. Z 58 dosud narozených nosorožců v zoo bylo 46 dvourohých. Narodilo se i pět nosorožců severních bílých, tři jižní bílí, kříženec jižního a severního bílého a tři nosorožci indičtí.

V roce 2009 zoo poslala do keňské rezervace Ol Pejeta čtyři severní bílé nosorožce. Po úhynu samců Suniho a Sudána zbývají nyní v Keni dvě samice, které jsou posledními zvířaty svého druhu na světě. Druh se vědci pokoušejí zachránit pomocí umělých technik reprodukce, protože zvířata v Ol Pejetě se přirozeně rozmnožit už nedokážou.