Výrobky českých designérů pomohou želvám v Indonésii

Výrobky ze skořápek kokosových ořechů, které navrhlo 14 českých designérů, začnou ještě letos vytvářet místní řemeslníci v Indonésii. Představila je při vyhlášení výsledků designérské soutěže bioložka Hana Svobodová, která projekt Kokos místo želvy připravila. Přestože jsou mořské želvy chráněné a některé i kriticky ohrožené, pytláci sbírají jejich vejce nebo je loví kvůli želvovině. Výrobky z ní se poté prodávají na místních trzích, Svobodová to chce změnit.

Do soutěže se přihlásilo 22 lidí, nakonec podle Svobodové dodalo konkrétní výrobky 14 z nich. "Výsledky bodovala sedmičlenná komise. Každý z jejích členů se zaměřil na něco jiného, pro mě bylo důležité i to, zda výrobky dokáží zhotovit výrobci v Indonésii a zda se dají převézt do Česka," řekla Svobodová.

Vítězem se stal David Vašina, který navrhl hned tři předměty - motýlek do obleku, stojánek na vonné tyčinky a skládačku, kterou lze rozebrat na sadu náramků. Druhý František Novák vytvořil několik šperků na krk včetně originálního obalu z kokosové skořápky. Porota ocenila také jednoduchý nápad středoškolačky Marie Szostkové z Ostravy, která vytvořila z části kokosu kulatý šperk. Mezi dalšími návrhy se objevilo třeba i zavírátko na víno, držák na mobil, mistička nebo ruční odšťavňovač.

Tři nejlepší designéři se spolu s bioložkou vydají v červenci do Berau na Borneu, kde budou učit místní výrobce, jak vytvářet předměty z kokosu. "Je tam několik šikovných lidí, kteří by si mohli založit dílničku a zaměstnat i další výrobce, kteří nyní vytvářejí šperky z želvích krunýřů," řekla Svobodová. Doufá, že projekt pomůže k tomu, aby lidé v Indonésii přestali zabíjet želvy, a zlepší také jejich sociální podmínky. Předměty z kokosů chce Svobodová dovážet do Česka, kde se budou prodávat v pražském butiku Navarila. Později možná přibudou i další prodejní místa.

Svobodovou želvy fascinovaly od dětství, věnuje se jim již 13 let. Do Indonésie jezdí pravidelně. Před 3,5 roku pomohla založit tamní organizaci, která se ochraně mořských želv věnuje na třech ostrovech, z nichž dva jsou neobydlené. Do ochrany mořských želv se jí podařilo zapojit i čtyři české zoologické zahrady. V létě bude v Indonésii školit i ochranáře ze Srí Lanky, kteří tam za ní přijedou. V Indonésii žije šest ze sedmi druhů mořských želv, čtyři z nich jsou kriticky ohrožené.