Skupina E: Brazilci s uzdravenou hvězdou a boj o druhé místo

Jen pár dní zbývá do začátku nejsledovanější sportovní akce letošního léta - fotbalového mistrovství světa. Šampionát uspořádá Rusko, čtyři roky starý triumf z Brazílie budou obhajovat Němci. Soupeři se jim ale prestižní trofej pokusí sebrat, na slavný triumf si dělá zálusk hned několik dalších zájemců.



Pojďme si v pravidelném seriálu on-line deníku TÝDEN.CZ představit jednotlivé národní výběry, které se na světový šampionát kvalifikovali. Nejsledovanějším týmem skupiny E je Brazílie, které los do cesty postavil Švýcarsko, Srbsko a Kostariku (předchozí díly zde - skupina A, skupina B, skupina C, skupina D).



Brazílie



Největší favorit na celkový triumf? Podle sázkových kanceláří ano, podle reálné síly kádru klidně také. Brazilci už šampionát ovládli pětkrát v historii (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), letos bys svou úspěšnou bilanci mohli vylepšit. A hlavně - mají co napravovat, ostudnou porážku 1:7 v semifinále posledního domácího mistrovství od Němců si totiž ještě dobře pamatuje celá země.



Jihoamerickou kvalifikací "kanárci" prolétli s přehledem, z osmnácti zápasů prohráli jen jednou a postup z prvního místa měli jistý dávno před ostatními soupeři. Dobrou formu pak potvrzují i v přípravných utkáních, letos postupně porazili Rusko, Německo, Chorvatsko i Rakousko.





Navíc se jim uzdravil klíčový ofenzivní lídr Neymar, který v posledních soubojích před šampionátem naznačil, že několikaměsíční zápasové manko ho o zázračné fotbalové schopnosti vůbec nepřipravilo. Právě on by měl být hlavní postavou výběru kouče Titeho, který bude chtít ukončit šestnáctileté čekání na nejslavnější mezinárodní trofej.



Hvězdy ale Brazilci mají v podstatě ve všech řadách. Jedničkou v bráně zřejmě bude Alisson z AS Řím, v obraně se vedle sebe poskládají Marcelo či Marquinhos, středu zálohy by měli dominovat Casemiro s Renatem Augustem. A vepředu může Tite k Neymarovi vybírat z borců jako Firmino, Gabriel Jesus, Coutinho nebo Douglas Costa, což o síle týmu naznačuje mnohé. Kvůli zranění v nominaci chybí další velká jména defenzivy Dani Alves a David Luiz, i bez nich by ale Brazilci měli dojít hodně daleko.



Švýcarsko



První ze dvou evropských týmů ve skupině rozhodně pomýšlí na postup dál, vždyť Švýcaři od smolných penalt v osmifinále EURA 2016 proti Polsku prohráli jediný zápas. Jejich maximem na světových šampionátech je trojnásobná účast ve čtvrtfinále, ta poslední se však datuje až do roku 1954.



V kvalifikaci borci ze země helvetského kříže dosáhli na těžko překonatelnou bilanci. Z deseti zápasů devětkrát vyhráli, přesto jim to ale k přímému postupu na šampionát nestačilo. Portugalci v čele s Cristianem Ronaldem si totiž počínali úplně stejně a díky výrazně lepšímu skóre obsadili první místo. Švýcaři museli do baráže, kde ve vyrovnaném souboji přetlačili Severní Irsko, jediný gól dvojzápasu vstřelil z penalty Ricardo Rodriguez. Jak už bylo řečeno, porážku pak nepoznali ani v letošních přípravných zápasech a třeba jinému účastníkovi MS, Panamě, dali v březnu šest gólů.



Trenér Vladimir Petkovič vsadil v konečné nominaci na osvědčená jména, hned sedmnáct hráčů z třiadvacetičlenného výběru hrálo i na zmíněném Euru před dvěma lety. Kvůli zranění chybí útočník Admir Mehmedi z Wolfsburgu, jinak je ale švýcarský kádr kompletní. A kde hledat největší opory? Určitě v brankáři Sommerovi i spolehlivých becích Lichsteinerovi, Rodriguezovi nebo Schärovi. Ve středu pole bude operovat Granit Xhaka z Arsenalu, svou šikovnost už mnohokrát ukázal také křídelník Xherdan Shaqiri.



Srbsko



Samostatné Srbsko hrálo na MS zatím jen jednou, před osmi lety v Jihoafrické republice skončilo ve skupině. Letos patří do trojlístku, který by měl za favorizovanou Brazílií zabojovat o druhé o postupové místo.



V kvalifikaci Balkánci zvládli vyrovnanou skupinu, v níž měli postupové ambice i Rakušané, Irové nebo Velšané. Srbové nakonec získali jedenadvacet bodů, nejméně ze všech vítězů evropských skupin, k cestě do Ruska jim to však stačilo. Letos sehráli čtyři přípravné zápasy s rozdílnými výsledky - přemohli Nigérii a Bolívii, jako poražení ale odešli ze soubojů s Marokem a Chile.



Důležité je zmínit, že v kvalifikaci Matiče a spol. vedl trenér Slavoljub Muslin, který byl ale v říjnu odvolán. Fanoušky ani svazové funkcionáře si totiž předváděnou hrou nezískal. Místo něj do funkce hlavního kouče jen osm měsíců před šampionátem přišel čtyřiačtyřicetiletý bývalý hráč Mladen Krstajič, který má však s působením na lavičce jen minimální zkušenosti.





V nominaci pro mistrovství musel vynechat stopera Schalke Matiju Nastašiče, který nestihl vyléčit poranění kolenních vazů ze závěru bundesligové sezony. Hlavním tahounem by tak měl být již zmíněný záložník Nemanja Matič z Manchesteru, výbornou sezonu prožil i třiadvacetiletý Sergej Milinkovič-Savič z Lazia. Známá jména najdeme také v obraně - levý kraj patří Aleksandru Kolarovovi z AS Řím, lídrem stoperské dvojice bude zkušený Branislav Ivanovič. O srbských šancích hodně napoví hned úvodní zápas s Kostarikou.



Kostarika



Právě Kostarika na sebe tolik upozornila před čtyřmi lety, když v Brazílii došla až do čtvrtfinále a dosáhla na své historické maximum. O postup mezi nejlepší čtveřici ji navíc připravily až neúspěšné penalty v zápase s favorizovaným Nizozemskem. Brankář Navas si tehdy po šampionátu vysloužil angažmá ve slavném Realu Madrid, přičemž i teď by měl být hlavní oporou reprezentace ze Střední Ameriky.



Vyrovnanou kvalifikací Kostaričané prošli z druhého místa závěrečné skupiny, více bodů získalo jen Mexiko. Velmi důležité pro ně byly dvě výhry nad Američany, kteří i proto budou na fotbalovém svátku po letech chybět. Příprava ale výběru kouče Oscara Ramíreze příliš nevyšla, od listopadu vyhráli ze sedmi zápasů jen dva. Porazit dokázal pouze Severní Irsko a Skotsko, jinak ale sbíral porážky. Postupně nestačil na Španělsko, Maďarsko, Tunisko i Anglii, v generálce na šampionát pak dostal čtyři góly od Belgičanů.



Více než polovina hráčů z nominace startovala i na MS 2014, nedostalo se naopak na zkušeného reprezentačního mohykána Michaela Umaňu. Oporou by měl být zmíněný Navas, který ve Španělsku postupně vyrostl v jednoho z nejlepších gólmanů světa. Kapitánem bude Bryan Ruiz ze Sportingu Lisabon, známým jménem je i útočník Arsenalu Joel Campbell, který uplynulou sezonu strávil na hostování v Betisu Sevilla. Zopakují Kostaričané senzaci z Brazílie?