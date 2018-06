Skupina H: Šutér Lewandowski, nabitá Kolumbie i rychlík Mané

Poslední den zbývá do začátku nejsledovanější sportovní akce letošního léta - fotbalového mistrovství světa. Šampionát uspořádá Rusko, čtyři roky starý triumf z Brazílie budou obhajovat Němci. Soupeři se jim ale prestižní trofej pokusí sebrat, na slavný triumf si dělá zálusk hned několik dalších zájemců.

Pojďme si v pravidelném seriálu on-line deníku TÝDEN.CZ představit jednotlivé národní výběry, které se na světový šampionát kvalifikovaly. Ve skupině H patří k největším favoritům Polsko a Kolumbie, zhatit jim plány se pokusí Senegal s Japonskem (předchozí díly zde - skupina A, skupina B, skupina C, skupina D, skupina E, skupina F, skupina G).

Polsko

Jedním z kandidátů na postup z poslední skupiny jsou Poláci. Ti jedou na svůj osmý šampionát, od toho posledního, jehož se zúčastnili, už uběhlo dlouhých dvanáct let. V Německu tehdy skončili ve skupině, na kontě už mají ale také medaile. Cenné kovy získali na MS v letech 1974 a 1982, když vybojovali bronz.

Vstupenku do Ruska si Polsko zajistilo povedenými výkony v kvalifikační skupině, kterou naprosto s přehledem ovládlo. Se ziskem pětadvaceti bodů za osm vítězství z deseti zápasů nechalo za sebou Dánsko, Černou Horu či Rumunsko. Naši sousedé dokázali nasázet soupeřům celkem osmadvacet branek.

Letošní výsledky jsou ale o poznání horší. Polsko odehrálo pouze čtyři zápasy, hned v prvním z nich dokázalo před zraky vlastních fanoušků překvapivě prohrát s Nigérií. Neporazilo ani Chile, když promrhalo dvougólový náskok a vyválčilo pouze remízu. Vítězství si naopak připsalo po přestřelce s Jižní Koreou, v generálce na MS porazilo Litvu 4:0.

Trenér Adam Nawalka bude mít k dispozici velice silný výběr. Na východ Evropy s sebou vzal spolehlivou jedničku Wojciecha Sczęsnyho, v nominaci se udržel i zraněný stoper Kamil Glick, jenž by měl nastoupit k poslednímu zápasu ve skupině. V prvních dvou jej nejspíš nahradí mladík Jan Bednarek z anglického Southamptonu. Krajní bek Lukasz Piszcek prokazuje své kvality každým rokem.

Kvalitu má i záložní řada, v níž nastoupí zkušenostmi oprášení Karol Linetty a Gregor Krychowiak. Ofenzivní hru budou tvořit především ofenzivní univerzál Piotr Zieliński z italské Neapole s Jakubem Blaszczykowskim a Kamilem Grosickim. Naprosto největší hrozbou pro soupeře ale bude útočník Robert Lewandowski, jenž už několik let patří mezi absolutní špičku. Jen v uplynulé sezoně vstřelil za mnichovský Bayern třiadvacet ligových branek, v národním týmu zaznamenal šestnáct kvalifikačních gólů.

Právě on by měl vystřílet postup do osmifinále. To je každopádně jasný cíl polského výběru.

Kolumbie

Více než tři utkání chce odehrát v Rusku také kolumbijská reprezentace. Borci z Jižní Ameriky se na vrcholové akci představí teprve popáté v historii, při poslední účasti v roce 2014 ale došli až do čtvrtfinále. To se od nich dá víceméně čekat i letos.

Kvalifikační skupinou však prošli jen s odřenýma ušima, když z desetičlenné skupiny obsadili až čtvrtou příčku. Ta jako poslední zajišťovala přímý postup na závěrečný turnaj. Za toto umístění nemohly ani tak špatné výkony jako velká konkurence. Vždyť se svěřenci Josého Pékermana střetli třeba s Brazílií, Argentinou, Uruguayí či Peru. Před tou nakonec získali jednobodový náskok, jenž rozhodl o postupu.

Letos odehrála Kolumbie jen tři utkání - zapsala si jednu výhru a dvě remízy. Vítězství přišlo paradoxně proti Francii, nejtěžšímu soupeři. Bezbrankovou "plichtou" poté skončily souboje s Austrálií a Egyptem.

Co se týče kádru, který se představí na letošním MS, tak ten nabízí velká jména. Do branky se postaví zkušený David Ospina, v obraně by měli vyčnívat Cristián Zapata (pokud se zlepší jeho zdravotní stav) a krajní bek Santiago Arias z PSV Eindhoven. Hlavní hvězdy celého týmu se ale nacházejí v ofenzivě, kde bude operovat mistr posledního ročníku Bundesligy James Rodríguez a technicky vybavená dvojice José Izquierdo - Juan Cuadrado.

Největší tahouni se nacházejí v útoku. Forvardi Radamel Falcao, Carlos Bacca a Miguel Borja se klidně můžou stát během následujících týdnů noční můrou mnoha obránců. Kolumbijci spoléhají především na prvního jmenovaného, právě "El Tigre" pravděpodobně nastoupí v základní sestavě.

Senegal

Že bude skupina H skutečně zajímavá, potvrzují i další dva výběry. O postup se totiž bude chtít poprat také Senegal. Afričané se na MS podívají teprve podruhé v historii. Od první účasti uběhlo už neuvěřitelných šestnáct let, na šampionátu v Jižní Koreji a Japonsku tehdy došla zmíněná reprezentace do čtvrtfinále.

Přestože půjde teprve o druhý start, Senegalci nejsou žádní nazdárci. O šanci zahrát si na letošní prestižní akci rozhodli suverénními výkony v kvalifikaci, když ve čtyřčlenné skupině získali pětibodový náskok na Burkinu Faso. Navíc se jim celkem daří i letos. Z pěti utkání prohráli jen s Chorvatskem, naopak si poradili s Jižní Koreou.

Velice slibně se poté jeví závěrečná nominace, kterou zvolil trenér Aliou Cissé. Celou obranu bude řídit "silák" Kalidou Koulibaly, šestadvacetiletý stoper hrající italskou ligu za ambiciózní Neapol. Oporou záložní řady je Gana Gueye, jenž odehrál v uplynulých dvou sezonách Premier League šestašedesát zápasů. Podobný počet má na kontě i Cheikhou Kouyaté, který hájí barvy londýnského West Hamu. Celkově má Senegal v nominaci pět středopolařů, přičemž všichni hrají na ostrovech.

Tam řádí také vůbec největší hvězda celého výběru Sadio Mané. Obávaný křídelník se výrazně podílel na účasti Liverpoolu v nedávném finále Ligy mistrů, v jejímž uplynulém ročníku vstřelil famózních deset gólů. V Rusku se pravděpodobně postaví doprostřed útočné řady, na křídlech ho nejspíš doplní mladá puška Rennes Ismaïl Sarr a třiadvacetiletý monacký "nástupce" Kyliana Mbappého Keita Baldé. Senegal by měl mít sílu na to, aby potrápil své soupeře.

Japonsko

Posledním představovaným týmem a zároveň papírově nejslabší reprezentací ve skupině je Japonsko. "Modří samurajové" se na světovém šampionátu představili poprvé v roce 1998, od té doby hrají na mistrovství pravidelně. Na posledním turnaji v Brazílii skončili už ve skupině.

V boji o letošní akci dostali Japonci velice příznivý los, v kvalifikaci se utkali se Sýrií či Kambodžou. I díky tomu nakonec obsadili v tabulce první místo za sedm výher a jednu remízu. Během všech osmi duelů navíc nedostali ani jednu branku.

Ty začaly padat do jejich sítě až v přípravných utkáních na šampionát. Japonsko pouze remizovalo s Mali a poté prohrálo s Ukrajinou, načež u národního týmu skončil trenér Vahid Halihodžič, kterého nahradil technický ředitel svazu Akira Nišino. Ani jemu se však příliš nevedlo, v prvních dvou utkáních si připsal prohry s Ghanou a Švýcarskem, porazit dokázal až Paraguay. Celkem Japonsko inkasovalo v tomto kalendářním roce osmkrát, což je oproti zmíněné kvalifikaci značný rozdíl.

Nišino povolal do Ruska celkem patnáct hráčů z evropských soutěží, včetně brankáře Met Eidžiho Kawašimi či obránce Southamptonu Maja Jošidy a Juta Nagatoma z Galatasaray. Ve výběru nechybějí ani zkušení záložníci Makoto Hasebe, Keisuke Honda a Šindži Kagawa. Ti se budou snažit vybízet ke skórování forvarda anglického Leicesteru Šindžiho Okazakiho.