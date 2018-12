Čínská sonda míří k misi na odvrácené straně Měsíce

Z kosmodromu Si-čchang v pátek odstartovala raketa CZ-3B/G3Z se sondou Čchang-e 4 k Měsíci. Napsal to server zaměřený na lety do vesmíru Nasa Spaceflight. Čína start dosud oficiálně nepotvrdila.

Sonda s vozítkem má počátkem ledna přistát poprvé v historii letů do vesmíru na odvrácené straně Měsíce. Raketa údajně odstartovala v 19.24 středoevropského času. Úspěšný start potvrdila na svém webu také například Univerzita Christiana Albrechta v německém Kielu, která vyvinula jeden z měřících přístrojů na modulu Čchang-e 4.

Americký astronom Jonathan McDowell, který komentuje aktivity kolem dobývání vesmíru, na twitteru napsal, že sonda by už měla být oddělená od třetího stupně nosné rakety.

