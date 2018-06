Nebezpečná sedačka pro dítě? Letecká společnost se omluvila

Letecká společnost United Airlines se omluvila cestující, která nebyla spokojená s požadavky personálu. Ten ženu údajně nutil posadit dceru v sedačce směrem dopředu. Holčička ale váží podle své matky pouhých osm kilogramů, a neměla by tedy sedět v sedačce, která je takto orientována. Informaci uvedl server foxnews.com.

"Moje dcera měla své vlastní sedadlo a správně by měla sedět čelem k sedačce, protože má osm měsíců a váží osm kilogramů. Je to tak bezpečnější," napsala Cassie Hutchinsová na svůj facebookový profil. Údajně během svého pátečního letu do Denveru neměla s posádkou žádný problém. Komplikace nastaly až v případě zpátečního letu. "Řekli mi, že letadlo nemůže odletět, dokud dceru neotočíme tak, aby seděla směrem dopředu. Vyhodili by nás, kdybych je neuposlechla," popisuje Hutchinsová.

Situace se na palubě letadla vyostřila ve chvíli, kdy se do problému vložil další člen posádky. Ten také trval na usazení dítěte čelem dopředu, přičemž další letuška se snažila prosadit opak. "Sedačku, která je určena k tomu, aby dítě sedělo naopak, tedy čelem k sedadlu, nemůžete jen tak otočit. Je to nebezpečné," upozorňuje žena na Facebooku.

Rozhořčená matka se během letu informovala u jedné z letušek, zda se jedná o bezpečnostní předpis. "Letušku příliš nezajímalo, co je bezpečnější, jasně dala najevo, že prostě plní předpisy," píše Hutchinsová.

Žena leteckou společnost kontaktovala a celý průběh letu popsala. "V United Airlines je bezpečnost zákazníku naše nejvyšší priorita. Se zákaznicí jsme v kontaktu a celý incident přezkoumáme. Za její zkušenost se omlouváme," uvedla letecká společnost ve svém vyjádření.