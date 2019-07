OSN: Tisíce mrtvých při snaze o neutralizaci venezuelské opozice

Venezuelské bezpečnostní složky v rámci snahy o neutralizaci politických oponentů prezidenta Nicoláse Madura zabily tisíce mladých mužů.

Podle údajů venezuelské vlády policie zastřelila v loňském roce 5287 lidí, kteří se bránili zatčení. Od začátku letošního roku do 19. května to bylo 1569 lidí. OSN tvrdí, že tato čísla jsou extrémně vysoká a že v mnoha těchto případech bezpečnostní složky zadržené nezákonně zabily, přičemž podobné praktiky provozují posledních deset let.

Podle zprávy bylo toto jednání, které nabíralo na intenzitě od roku 2016, součástí vládní strategie, jejímž cílem bylo neutralizovat, utlačovat a kriminalizovat politické oponenty a lidi, kteří byli kritičtí vůči Madurově režimu.

Rodiny 20 zabitých mužů ve svých výpovědích popsaly, že k nim příslušníci speciálních jednotek venezuelské policie FAES oblečeni v kuklách přijeli v černých vozidlech bez poznávacích značek. Následně vtrhli do domů, kde obyvatelům brali jejich osobní věci a napadali ženy a dívky, které někdy svlékali donaha.

Od rodin pak oddělili mladé muže a zastřelili je. Následně začali manipulovat s místem činu, k tělům dávali drogy a zbraně nebo ze zbraní zabitých stříleli do stěn a do vzduchu, aby vzbudili zdání, že se muži bránili zatčení.

Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová, která Venezuelu navštívila letos v červnu a setkala se přímo s Madurem, ve svém vyjádření uvedla, že venezuelská vláda se zavázala pracovat spolu s OSN na vyřešení nejožehavějších problémů, jako mučení vězňů a odpírání přístupu ke spravedlnosti. Komisařce by měl být rovněž umožněn přístup do zařízení, kde vláda drží vězně a své odpůrce.

Bacheletová ve zprávě vyzývá venezuelskou vládu mimo jiné k rozpuštění FAES, jež podle ní za vraždami v největší míře stojí.