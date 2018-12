Řekli jí, že dcera zemřela při porodu. Po 69 letech se setkaly

K velkému rodinnému shledání došlo v Tampě na Floridě. Connie Moultroupová se v 69 letech dočkala a poprvé v životě potkala svou biologickou matku. Ta přitom celý život žila v domnění, že její dcera zemřela při porodu. Zprávu přinesl server CNN.

Dnes již 88letá Genevieve Purintonová porodila v roce 1949 v Indianě dceru Connie. Když se ale doktorů zeptala, zdali může své dítě vidět, řekli jí, že zemřelo. To ovšem nebyla pravda, v nemocnici ji zalhali.

"Protože byla svobodná matka, tak jí řekli, že jsem zemřela. Ve svém životě pokračovala dál, aniž věděla, že jsem naživu," odhalila Connie Moultroupová. V tehdejší době bohužel nebylo podobné počínání lékařů v USA nikterak ojedinělé. To dokládá například autorka Ann Fesslerová ve své knize The Girls Who Went Away.

Svobodné matky tak často neprávem přišly o své dítě, které bylo posláno do sirotčince. Tam skončila i Moultroupová, odkud ji následně adoptovala rodina z kalifornské Santa Barbary. Adoptivní rodiče ale zemřeli, když bylo Connie pouhých pět let. "Její adoptivní matka zemřela na rakovinu a krátce potom měl těžké srdeční problémy i její adoptivní otec," odkrývá začátek unikátního příběhu Bonnie Chaseová, dcera Moultroupové.

Otec se ještě stihl oženit s jinou ženou, ta se však k nevlastní dceři chovala hrubě. Ta proto začala pátrat po své biologické matce. Po letech marného hledání se dcera Bonnie rozhodla svou matku zaregistrovat do on-line databáze DNA na webu ancestry.com. To jí nakonec změnilo život.

Matku dohledala přes sestřenici

"Trvalo mi, než jsem toho využila, ale jakmile přišly výsledky, tak mě to dostalo," sdělila CNN Moultroupová. Výsledky ji navedly ke vzdálené sestřenici, neteři její matky. "Nemohla jsem tomu uvěřit, dozvěděla jsem se, že poznám svou matku," vzpomíná Moultroupová.

Svou matku kontaktovala a čekala na odpověď. Té se dočkala 8. září. "V ten den jsem byla v kostele. Nikdy z něj nechci odcházet dříve, tenkrát jsem to ale udělala a doslova dvacet minut po návratu domů mi moje matka zavolala," popisuje zlomový okamžik. Pár dní nato se setkaly v domově důchodců v Tampě na Floridě. Poprvé po 69 letech.

"Setkala jsem se s matkou i sestřenicí a plakaly jsme. Bylo to jako festival plaček. Ne každý má takové štěstí při vyhledání výsledku ohledně svých rodičů, doporučuji každému, aby to (v on-line databázi DNA) zkusil. Nikdy nevíte, co se může stát," uzavřela Moultroupová svůj smutný rodinný příběh se šťastným koncem.