Soudci v exilu odsoudili Madura. Za korupci by si měl odsedět 18 let

Venezuelští soudci, kteří se nyní nachází v exilu v sousední Kolumbii, shledali v symbolickém procesu venezuelského prezidenta Nicoláse Maduru vinným z korupce a praní špinavých peněz. Ve vězení by si podle nich měl odsedět více než 18 let.

Odvolaná venezuelská generální prokurátorka Luisa Ortegová během symbolického procesu obvinila prezidenta z toho, že od brazilské ropné společnosti Odebrecht přijal úplatek ve výši 35 milionů dolarů (asi 795 milionů korun) na financování své prezidentské kampaně v roce 2013. Výměnou za to podle ní získala firma přístup k výhodným státním zakázkám.

Verdikt vyneslo více než 20 soudců, kteří opustili Venezuelu poté, co Madurova socialistická vláda odmítla uznat jejich jmenování do nejvyššího soudu. Do úřadu je loni dosadil opozicí ovládaný parlament. Maduro by si podle soudců měl odpykat 18 let a tři měsíce ve věznici poblíž Caracasu, kde jsou nyní vězněni někteří opoziční vůdci. Prezident by měl také zaplatit pokutu ve výši 25 milionů dolarů (zhruba 568 milionů korun).

Ačkoliv rozsudek není ve Venezuele pravomocný, soudci se podobnými procesy snaží přivolat mezinárodní pozornost ke krizi v této latinskoamerické zemi.

V loňském roce pronikla na veřejnost nahrávka, na níž zástupce firmy Odebrecht tvrdí, že si Madurův poradce řekl o 50 milionů dolarů na financování jeho prezidentské kampaně. Firma prý nakonec vyplatil 35 milionů dolarů výměnou za zvýhodnění vlastních zakázek. Maduro obvinění popírá.

Parlament se loni jmenováním nových soudců snažil vyvážit moc nejvyššího soudu, který je ve svých verdiktech nakloněn prezidentovi. Marudova vláda jejich jmenování ale neuznala a některé dokonce zatkla. Další se uchýlili do exilu v sousedních zemích.