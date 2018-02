Srážka vlaků v USA: nejméně dva mrtví a desítky zraněných

Kolize osobního a nákladního vlaku v americkém státu Jižní Karolína si vyžádala nejméně dva mrtvé a několik desítek zraněných. Obě oběti železničního neštěstí cestovaly osobním vlakem, uvedli podle agentury AP vyšetřovatelé. Společnost Amtrak, které osobní vlak patří, v prohlášení sdělila, že v soupravě bylo osm členů posádky a asi 140 pasažérů. Příčina nehody známa prozatím není.

Podle Amtraku se nehoda odehrála v 02:35 místního času (08:35 SEČ) ve městě Cayce. Po kolizi s nákladním vlakem společnosti CSX vykolejila lokomotiva a několik vagonů osobní soupravy, která jela z New Yorku do Miami. Lokomotiva osobního vlaku se po vyjetí z kolejí převrátila na bok.

Informace o přesném počtu zraněných se prozatím rozcházejí. Úřad místního šerifa sdělil, že do nemocnic bylo převezeno asi 50 osob, jihokarolinský úřad pro krizové situace informoval o nejméně 70 zraněných a agentura AP s odvoláním na své zdroje udává zhruba 80 zraněných.

Harrison Cahill, který je mluvčím okresu Lexington, kde se nehoda stala, řekl, že povaha zranění je různá, někteří lidé utrpěli škrábance či tržné rány, jiní zlomeniny.

Nehoda se odehrála v úseku železničního překladiště, kde se hlavní trať větví. Podle vyšetřovatelů zatím není zřejmé, zda v době neštěstí byly v pohybu oba vlaky, nebo jen jeden.

LexCo emergency officials on scene of train collision & derailment near Charleston Hwy and Pine Ridge Rd. Media staging to be held at @SCEMD parking lot. pic.twitter.com/NYggZK1P29