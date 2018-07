Chlapci dostali léky proti stresu, aby pod vodou nepanikařili

Thajský premiér Prajutch Čan-Oča potvrdil, že chlapci dostali léky proti úzkosti, než je potápěči vyprostili z jeskyně. Premiér tak na tiskové konferenci v Bangkoku reagoval na otázku, zda byli chlapci před záchranou uspáni.

"Kdo by je uspal chloroformem? Jak by se pak mohli dostat ven? Dostali jen to, čemu se říká anxiolytika - tedy léky, díky kterým se nerozruší, nevystresují," citovala premiéra agentura AP.

Finský potápěč Jani Santala, který v Thajsku pomáhal při záchranném úsilí, už před několika dny novinářům řekl, že "nejsnazší by bylo, kdyby byli chlapci téměř v bezvědomí. Pak by je potápěči mohli dostat ven mnohem snáz, protože by se nehýbali a nemohli zpanikařit".

"Bylo by to děsivé, ale se správnými léky by se to dalo zvládnout. Z hlediska potápěčského záchranáře by to byl nejjednodušší způsob. Uvést je téměř do bezvědomí, dát jim masku a pak nechat profesionální potápěče, aby je přepravili jako balík," řekl Santala už v pátek rozhlasové stanici BBC.