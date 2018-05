Írán očekává soubor opatření. Jinak začne obohacovat uran

Írán očekává, že mu evropské země do konce května nabídnou soubor ekonomických opatření, která vyváží odstoupení Spojených států od jaderné dohody z roku 2015. Před jednáním se zbývajícími signatáři dohody to řekl íránský představitel, jehož citovala agentura Reuters. Duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí už ve čtvrtek pohrozil, že by Írán mohl obnovit obohacování uranu na vysokou úroveň, což má podle jaderné dohody zakázáno.

"Očekáváme, že nám bude do konce května nabídnut soubor opatření," řekl nejmenovaný zdroj. Podle něj Teherán v příštích týdnech rozhodne, zda bude dohodu nadále dodržovat.

Spojené státy od jaderné dohody odstoupily 8. května a chystají obnovu protiíránských sankcí. Ve Vídni budou s Íránci jednat zástupci Británie, Číny, Francie a Ruska, tedy zemí, které dohodu v roce 2015 také podepsaly a nechtějí od ní odstoupit. Půjde o první setkání v tomto formátu od 8. května, kdy americký prezident Donald Trump účast Spojených států vypověděl.

Podle diplomatů, s nimiž hovořila agentura Reuters, prostor pro zachování dohody není velký. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) ve čtvrtek znovu konstatovala, že Írán dohodu z roku 2015 neporušuje ani po vystoupení USA. Uvedla však také, že by Íránci mohli být rychlejší a vstřícnější při povolování narychlo ohlášených inspekcí.

Íránský zdroj agentuře Reuters řekl, že k opatřením, která Írán od partnerů očekává, patří hlavně zajištění stejného odbytu ropy, jako tomu bylo od podepsání dohody, a udržení Íránu v síti SWIFT zajišťující mezinárodní platební styk.

Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí tento týden zveřejnil seznam íránských požadavků pro zachování účasti Íránu v dohodě. Patří k nim prodej ropy, obchodování s evropskými bankami a záruka ze strany Británie, Francie a Německa, že nebudou usilovat o rozšíření dohody o téma íránského balistického programu a jeho regionálních aktivit, což jsou zásadní požadavky Washingtonu. Pokud tyto tři země uvedené požadavky nesplní, obnoví Írán podle Chameneího obohacování uranu na vysokou úroveň, což dohoda zakazuje.