Kluci z jeskyně ještě nevyhráli. Expert mluví nejen o děsu ze tmy

Thajsko a celý svět s napětím sleduje akci na záchranu dvanácti chlapců a jejich trenéra, kteří uvízli na konci června v zatopené jeskyni. Záchranářům se do pondělního večera podařilo dostat ven celkem osm malých fotbalistů. Chlapci - ti ještě uvěznění v jeskyni - jsou podle dostupných informací v dobrém fyzickém stavu, mají hlad a je jim zima. Dětský psychiatr z londýnské univerzity Andrea Danese však upozornil, že tím celá záchranná akce zdaleka nekončí.

"Návrat do běžného života bude pro chlapce velká výzva," popisuje psychiatr pro server bbc.com. "Jednoho dne budou všechny ty děti venku z jeskyně, pravděpodobně mimo ohrožení života. Teď je důležité se připravit na to, že je čeká složitý návrat do běžného života. Mohou se u nich vyskytnout psychické problémy, jako je plačtivost nebo velká závislost na rodičích," popisuje Danese možné následky. Dodává, že to navíc vše mohou doprovázet deprese, úzkosti či posttraumatická stresová porucha.

"Děti se většinou snaží po traumatickém zážitku vyhnout všem faktorům, které jim onen nepříjemný prožitek připomínají. Předpokládám, že v tomto případě jich bude mnoho. Média, učitelé, kamarádi, ale také rodina," shrnuje psychiatr všechna rizika, kterým budou chlapci čelit. Fotbalisté by se tak mohli až stranit okolí a vyhýbat se kontaktu s ostatními lidmi.

Psychiatr však považuje i úplně obyčejnou tmu během noci za možný spouštěč úzkosti. Mohla by totiž chlapcům připomínat temnotu v jeskyni a extrémně náročnou cestu ven. Psychoterapie bude v tomto případě velmi důležitá.

"S něčím podobným jsme se setkali v roce 2010 v Chile. Celkem 33 horníků bylo na deset týdnů uvězněno pod zemským povrchem. Horníci jsou na podobné situace ale připraveni, děti rozhodně ne," uvedl Andrea Danese.